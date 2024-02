Acusa alcalde a síndica de fuego amigo

Las personas que el domingo se manifestaron en el fraccionamiento Campestre donde vive el alcalde quisieron llevar las cosas al límite porque se quiere generar una crisis para causar un problema político en la ciudad, indicó Cruz Pérez Cuéllar ayer en la rueda de prensa semanal.

Afirmó que este asunto es un fuego amigo de la síndica Esther Mejía, “muy lamentable”, pues aseguró abrió el acceso restringido del conjunto habitacional a los inconformes.

Dijo que las autoridades han respetado la libertad de expresión de ese grupo que se ha manifestado anteriormente en diferentes escenarios, como la rueda de prensa semanal, el Cabildo y en Presidencia municipal, pero el domingo molestaron a terceras personas, que son los vecinos del fraccionamiento.

“Respeto la libertad de expresión y también pido que no se afecten los derechos a terceros, por qué afectarlos a ellos, ellos no tienen vela en el entierro, si quieren atacarme a mí está bien, lo respeto pero no se va a dejar de actuar por las corporaciones por el capricho de alguien”, manifestó Pérez Cuéllar.

Expuso que con estas acciones se quiere hacer una crisis para generar un problema político, pues dijo que en sus anteriores manifestaciones nadie les hizo nada a los exponentes, y el domingo provocaron la detención.

Sin embargo, aseguró que “no hay en el ambiente más que apoyo para nosotros”.

El domingo se detuvo a ocho personas, cinco hombres y tres mujeres que fueron sancionados por faltas administrativas contempladas en el Reglamento de Justicia Cívica, en los artículos 80 y 81, por ingresar a accesos restringidos y alterar el orden público, se dio a conocer ayer en la rueda de prensa semanal.

En este caso el juez cívico sólo les hizo una amonestación, aunque la falta puede castigarse con 12 a 24 horas de detención.

‘Solicito que se respeten los derechos de terceros’

Pérez Cuéllar expuso que el problema no es que se manifestaran en contra de su persona, sino que invadieron un ámbito privado, por lo que los vecinos del fraccionamiento se sintieron afectados y solicitaron la presencia de Seguridad Pública.

“No es en contra del presidente y su familia, sino que afectan a otras personas, nosotros hemos respetado y seguiremos respetando el derecho a la libre manifestación, pero solicito que se respeten los derechos de terceros porque ellos no tienen la culpa”, reiteró.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, aseguró que a los detenidos se les practicó una revisión médica, como se hace en todos los casos, y se encontraban estables y sin problemas de salud.

Además dijo que se les otorgó el derecho de un abogado aparte de que se les dio derecho de audiencia y una vez analizados los antecedentes, el juez decidió amonestarlos verbalmente.

El director de Justicia Cívica del Municipio, Jorge Bissuet Galarza, señaló que a la fecha se han registrado 76 mil detenciones por faltas administrativas y en este caso en particular se cumplieron los requisitos para que Seguridad Pública realizara la intervención.

“Toda mi vida he pensado que el político o gobernante que se deja chantajear deja de cumplir con su deber y a pesar de los insultos y acusaciones, fui electo y no voy a renunciar con mi responsabilidad porque después no tendré cara de ver a los juarenses”, señaló el alcalde.