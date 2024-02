Envía IMSS ‘un poco de material’ al HGR No. 66

Sin acercamiento por parte de los directivos o la representación delegacional del IMSS en Chihuahua, los trabajadores del Hospital General Regional número 66 continúan trabajando, aunque con menos faltantes, pues se envió “un poco de material”, de acuerdo con Christian Lomas, representante sindical de la unidad.

Jeringas y algo de material de curación fue lo que se cubrió, señaló Lomas, aunque dijo desconocer si fue una compra temporal o provenía del almacén central.

El sábado 24 de febrero, personal médico y de otras áreas del Hospital se manifestaron pacíficamente cubriendo dos de los tres carriles de la calle Ramón Rayón, una de las que rodea el nosocomio.

Llevaban pancartas fosforescentes con mensajes de reclamo por la falta de insumos y medicamentos, y lonas con identificación del Sindicato. Era personal fuera de turno, justificaron esa mañana. No se descuidó el trato al público, aunque no había con qué trabajar en algunas especialidades, según indicaron.

Lomas, una enfermera y un médico hablaron ese día de cirugías programadas canceladas por falta de material quirúrgico, de falta de insumos de anestesia, de cloro, jabón, jeringas y más medicamentos.

El IMSS mediante su representación en Chihuahua publicó un comunicado de cinco párrafos ese día señalando que no hubo desatención a los derechohabientes y que se daría seguimiento y atención a las “expresiones” de los trabajadores, aunque no se precisó una fecha para reuniones o suministrar lo faltante.

Según Lomas, además queda explicar qué pasó con el dinero de los derechohabientes y por qué no se está gastando en los insumos necesarios, aunque no sospechan de algún área en particular o persona donde pueda existir la falla en el flujo del presupuesto asignado para 2024 y para este hospital en particular.

En otra ocasión

El 24 de julio de 2023, exactamente siete meses antes de la manifestación reciente, se registró una anterior protesta por los mismos motivos. En aquella ocasión, por la tarde, el IMSS respondió que el hospital cuenta con ropa hospitalaria y material de curación necesario para la atención oportuna de la derechohabiencia; que se fortalece el abasto de medicamentos y se atienden de manera particular los casos expuestos en cada una de las áreas de la unidad hospitalaria, y que se revisa cada una de las quejas de los trabajadores, para verificar la situación real que prevalece en el hospital y atender las áreas de oportunidad, sin que se hayan reportado en estos meses públicamente la razón del desabasto o si se llevaron investigaciones en las unidades internas de control para descartar problemas internos.

