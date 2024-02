Contemplan vecinos de Campestre denunciar a involucrados en protesta

El comité de vecinos de Campestre analiza presentar una denuncia por el ingreso de personas ajenas al conjunto habitacional y que participaban en una protesta contra el presidente municipal.

“El comité tomará una decisión donde se debe presentar una denuncia porque no sabemos quiénes entraron y cómo lo hicieron, no es posible que pase esto por culpa de disputas que tiene Morena. No se vale que por culpa de estas personas puedan provocar algo más grave que lo que pasó ayer (domingo). No podemos permitir estos zafarranchos”, apuntó la empresaria y política Adriana Fuentes, vecina de Campestre.

“Le hablé al presidente, le comenté, nosotros como vecinos no vamos a permitir esas cosas”, aseguró.

Niega Mejía las acusaciones

En tanto, la síndica municipal, Esther Mejía, señalada por el mismo comité de vecinos de Campestre como la responsable de otorgarles claves de ingreso a los manifestantes, negó el hecho y adjudicó los señalamientos como “fuego amigo”.

“En realidad nada más entrarían uno o dos carros y por error, porque estuvieron tecleando a diferentes vecinos y yo tengo la costumbre, cuando marcan desde la caseta, abrir, nunca pregunto quién es”, comentó la síndica.

Agregó que el exfuncionario Daniel Pando publicó que Mejía era la responsable de abrir las puertas a los manifestantes.

“Es totalmente falso y les contesté que estaba completamente equivocado, no le abrí a nadie y tengo pruebas y fue todo. El comunicado es falso y mentiroso… quieren hacerse las víctimas y desprestigiarme”, agregó.

El domingo, residentes del fraccionamiento Campestre decidieron sancionar a Esther Mejía, habitante del lugar y actual síndica del municipio de Juárez, inhabilitando sus tags de entrada, ya que este mediodía dio acceso a varias personas ajenas al lugar y que generaron molestias a varios vecinos.

En un comunicado interno del Club Campestre al que tuvo acceso El Diario, vecinos del residencial explicaron las sanción ocurrió no porque se trate del alcalde, sino por una cuestión de reglamento en el que ella dio acceso a personas que no acudieron a visitarla sino con otras intenciones.