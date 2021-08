Dejan sin luz eléctrica a fraccionamiento Valle del Sol

Habitantes del fraccionamiento Valle del Sol suman más de 15 horas sin el servicio de energía eléctrica, debido a una aparente falla en el circuito eléctrico, denunciaron esta mañana a El Diario.

De acuerdo con la señora Ileana Villa, la tarde de ayer salió a comprar despensa poco después de las 5:00 de la tarde y cuando regresó a su casa, a las 6:30 de la tarde, todo el fraccionamiento ya no tenía luz, por lo que al paso de las horas se le echaron a perder los diferentes productos perecederos que acababa de comprar, como las carnes frías, la carne y la leche; los cuales tuvo que tirar.

Aunque los vecinos reportaron la falta del servicio desde ayer ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), solo en parte de las casas regresó la energía eléctrica durante la noche.

“En la noche nos salimos todos a la banqueta y para dormir mis hijos y yo nos acostamos en una ventana, pero el calor no se soportaba. Aproximadamente a las 9:00 de la noche vino la luz en una parte del fraccionamiento pero otras seguimos sin luz”, relató.

Esta mañana al volver a comunicarse a las oficinas de la CFE les dieron que al parecer se trataba de una falla del circuito, pero que no tenían un tiempo estimado para solucionar el problema, dijo la señora Villegas.

“Es bien frustrante porque no entiendo por qué no tenemos un gobierno capaz de asegurarnos la suficiente energía eléctrica, no es un servicio barato el que estamos pagando, ellos cobran lo que quieren”, reclamó.