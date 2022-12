Se necesitan donadores de sangre para la pequeña Nina Camila

Ciudad Juárez.- Familiares de la pequeña Nina Camila Mendoza Ruiz, hacen un llamado a la ciudadanía para lograr conseguir donadores de sangre, los cuales requieren con urgencia.

La menor de cuatro años con Síndrome de Down, se encuentra internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) #66. De acuerdo a lo que comentaron familiares no importa el tipo de sangre, solo es necesario que de preferencia los interesados acudan de lunes a viernes a las 6:00 de la mañana.

Entre los requisitos esta: presentar identificación oficial, tener una edad entre los 18 a 65 años, acudir en ayuno, tener buen estado de salud, no haber tomado medicamento en los últimos cinco días, peso mínimo de 54 kilos y medir más de 1.50 metros, no exceder IMC mas de 40, haber dormido 6 horas mínimo, no ingerir bebidas alcohólicas en los últimos tres días y no haber sido vacunado en el último mes.

Datos

Nombre del paciente: Nina Camila Mendoza Ruiz

Número del IMSS: 19199928235

Hospital: IMSS 66

Horario: Lunes a viernes a las 6:00 de la mañana