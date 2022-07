Se cumplen cuatro años de la ausencia de ‘Tomatito’

Ciudad Juárez.- A cuatro años de la desaparición del niño Juan Manuel Ruiz García “Tomatito” de once años de edad familiares se reunieron en el lugar donde fue visto por última vez para exigir a las autoridades una respuesta en su búsqueda.

Fue la tarde del 4 de julio de 2018 cuando después de que su madre se fue a trabajar, Tomatito salió de su casa ubicada en la colonia Melchor Ocampo para ir al parque que se encuentra en las calles 8 de Mayo y Fernando Montes de Oca. Desde entonces no se supo nada sobre su paradero, narró su madre Daisy García.

PUBLICIDAD

“Él no pidió permiso, se salió por la puerta de atrás y se vino para este parque y aquí vio a sus amiguitos, y de hecho a ellos se les hizo muy raro porque les dijo que ya se iba. Los mismos amiguitos fueron a buscarlo a mi domicilio y mi esposo les comentó que él no estaba, que él andaba aquí en el parque. Él se fue y no sabemos para donde ganó”, recordó la mujer.

Daisy asegura que durante estos cuatro años no ha descansado en la búsqueda y que cada vez que tiene algún indicio da aviso a la Fiscalía General del Estado pero hasta el momento no existe ningún avance en la investigación.

“Yo creo que se lo llevaron porque decían que mi hijo se había ido por su propia cuenta pero no creo porque nunca se nos había salido así entonces yo creo que alguien se lo llevó hasta con engaños o algo, no sé pero yo creo que alguien se llevó a mi hijo.”

Ante los comentarios que han surgido que el niño pudo haberse ido porque era víctima de maltrato, su madre asegura que no es verdad y que ese tipo de versiones solo entorpecen la búsqueda.

“Si eso hubiera sido pues olvídese pero en vez de que nos ayuden, que se eviten los comentarios, que nos ayuden mejor hasta a pegar pesquisas, a compartir”, mencionó.

La FGE ofrece una recompensa de 200 mil pesos para quien aporte información verídica sobre el paradero del menor, según se ha difundido.