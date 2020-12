Ruta troncal ahora paraliza el Centro

Omar Morales / El Diario de Juárez / Área delimitada para las obras en el primer cuadro de la ciudad Eduardo Lara / El Diario de Juárez

Comerciantes y visitantes de la zona Centro sufren los estragos de las obras de la segunda ruta troncal, luego de que sin previo aviso iniciaran los trabajos para la construcción de dos estaciones subterráneas, limitando el tránsito de peatones y disminuyendo las ventas de varios de los locales, según se afirmó en el lugar.

“Dejaron un pasillito bien reducido para caminar y la verdad nos ha pegado bien duro en las ventas, apenas en dos días hemos sacado menos de 500 pesos, y lo peor es que nos dicen que va a durar este cierre de calles hasta 180 días”, dijo Alan, uno de los locatarios, ubicado sobre el cruce de avenida 16 de Septiembre y Segunda de Ugarte.

Con motivo de los trabajos de la BRT-2, esta semana se comenzó con la delimitación del área sobre el paso peatonal de la avenida 16 de Septiembre para la construcción de dos estaciones subterráneas del BravoBús. El primer cierre se dio desde la calle Francisco Villa hasta la calle Segunda de Ugarte, en donde los negocios más afectados fueron aquellos que colindan precisamente con esta última vialidad, así como con la avenida Juárez.

En un recorrido realizado por El Diario se pudo constatar el reducido espacio que la constructora dejó para al tránsito de los peatones, en donde prácticamente sólo cabe una persona a la vez, dificultando el acceso a los negocios y sobre todo imposibilitando el mantener una sana distancia.

Tan sólo ayer, la zona Centro de la ciudad lució abarrotada a pesar de las restricciones emitidas por el semáforo naranja, la mayoría de los transeúntes aprovecharon para realizar diferentes compras, o simplemente para pasar la tarde en una de las áreas más concurridas de esta frontera.

“Por aquí prácticamente no pasa nadie, dejaron un pasillo muy reducido, y nos está yendo peor que en la cuarentena; no nos dijeron que iban a cerrar, sólo llegaron, pusieron estos muros y no les importó si nos perjudicaban o no; además de que en la noche está muy oscuro y nos preocupa que nos pase algo porque con estas paredes no se ve nada, ni la Policía se acerca”, dijo Esperanza, otra de las locatarias de la calle Segunda de Ugarte.

Una delimitación más, empezó a ser colocada sobre la avenida 16 de Septiembre, a la altura de la calle Noche Triste, también como parte de los trabajos de la BRT-2.

A través de un comunicado, la Subsecretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado confirmó que las delimitaciones correspondían a los trabajos para la construcción de la estación “Muref” y “Catedral”, sin embargo, no especificó más detalles.

Pedro Cital, consultor técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) y responsable de socialización del proyecto BRT-2 explicó que la delimitación se realizó con la intención de mantener una zona segura para los transeúntes del lugar y evitar posibles accidentes, debido a que dicha área es muy concurrida.

“Se delimitó el área de trabajo para la colocación de materiales, bodegas y manejo de maquinaria pesada para las acciones de perforación y colocación de pilotes, entre otras tareas, lo que hicimos fue tener una zona segura para evitar riesgos, estamos hablando que el cierre podría permanecer entre 4 y 5 meses, sin embargo, iremos liberando espacios conforme vayamos avanzando para que las afectaciones sean las menos”, comentó.

“Respecto a los espacios reducidos, se dejó el ancho original de las banquetas cuando funcionaba la vialidad, sabemos que en algunos tramos son angostos, pero vamos a tratar de hacer los trabajos lo más rápido posible, entendemos que haya molestias por el proceso de la obra, por lo que estaremos muy atentos para atender cualquier duda o situación que pudiera presentarse”, agregó.

Por su parte, Marisol, una trabajadora del sector, se dijo sorprendida por el cierre, ya que aseguró, en ningún momento les avisaron sobre la construcción, por lo que se sintió angustiada por caminar por espacios muy reducidos, sin que haya una garantía de la sana distancia.

“Está muy angosto, y ahora que uno tiene que guardar la distancia y todo eso, esto no ayuda; la gente no respeta distancias. Yo trabajo aquí cerca y esto es un laberinto, ahora voy a tener que rodear por otro lado para no pasar por aquí; no nos avisaron, ni siquiera sabemos para qué pusieron estos cercos, no sabemos nada”, comentó.

Cital aseguró que previo a los trabajos, autoridades del Estado realizaron un recorrido por el sector para avisar local por local sobre la delimitación del área, sin embargo, reiteró que estarán atentos a las quejas y comentarios de los comercios más afectados.

De acuerdo con el contrato 144-OP-0040/20-PI-DOP-OBRA, la estación denominada “Muref” será construida por Gema Constructora S.A. de C.V., a la que se le autorizó un monto por 22 millones 090 mil 799.02 pesos, con IVA incluido. En el documento se especifica que el plazo de ejecución es de 180 días naturales, además de que los trabajos debieron iniciar el 14 de septiembre del 2020 para terminarse a más tardar el 12 de marzo del 2021, lo que representaría casi tres meses de retraso.

El paradero “Catedral” fue adjudicado a la empresa Diseño y Construcción Convexa S.A. de C.V., a la cual se le aprobó un importe de 20 millones 374 mil 523.47 pesos, IVA incluido, según el contrato 144-OP-0045/20-PI-DOP-OBRA. El documento estipula un plazo de ejecución también de 180 días naturales, mientras que los trabajos debieron arrancar el 19 de octubre del 2020 para terminarse el 16 de abril del 2021.

A estos trabajos se suman el inicio de las labores en el tramo 6 de la BRT-2 el pasado jueves, por lo que los carriles centrales de la avenida Paseo Triunfo de la República, desde Vicente Guerrero hasta Fray Junípero fueron cerrados.

Dicho tramo abarca desde la calle Rosa María Fuentes hasta la avenida Del Charro, y el plazo de ejecución será de aproximadamente seis meses, según se estipula en los contratos otorgados a la constructora.

Tanto el carril confinado, como paraderos en el tramo antes mencionado serán construidos por Urbanizadora Gricarsa, en asociación con Asfaltos y Pavimentos de Ciudad Juárez, a quienes el Gobierno del Estado otorgó un contrato con un importe de 40 millones 039 mil 194 pesos, sin IVA incluido.

elara@redaccion.diario.com.mx