Robaron a pasajero de Didi que murió en choque, denuncian

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Este jueves sepultan a los dos hombres que fallecieron en el accidente vial ocasionado por una mujer que, en estado de ebriedad, impactó su auto contra un vehículo de la plataforma Didi.

La Fiscalía de Distrito en la Zona Norte confirmó el pasado lunes que el examen de alcoholemia realizado a Lilian C. A. resultó positivo lo que fue un agravante en la acusación por homicidio imprudencial que hizo ayer el Ministerio Público durante la audiencia de control de detención y formulación de imputación realizada en el hospital donde recibe atención médica y permanece en calidad de detenida.

Las víctimas fueron identificadas como Eliseo Santos Hernández, de 28 años y conductor de Didi; quien trasladaba al pasajero Julián Hernández Estrada de 57.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron velados desde ayer por sus familiares en diferentes capillas funerarias de la ciudad.

Sus seres queridos narraron a El Diario que, Julián tomó el Didi a las 07:40 horas del domingo para dirigirse a su trabajo en una ferretería; para Eliseo, el chofer, ese era su primer viaje del día.

El vehículo Nissan March en el que ambos viajaban, circulaba sobre la avenida Manuel Talamás Camandari cuando una camioneta Dodge Durango conducida por Lilian C.A., de 32 años, invadió el carril contrario metros antes de la calle Montes de Aragón y se impactó contra el Nissan, privando de la vida a los dos pasajeros.

“Todavía no lo puedo creer, todavía no me cae el veinte, siento que estoy flotando”, expresó Alejandra.

Recordó que esa mañana Eliseo se despidió de ella para salir a trabajar y le dijo “ahorita vengo”, porque tenían pensado realizar varias actividades, pero eran las 10 de la mañana y no regresó. Hasta que le avisaron que había tenido un accidente entendió el motivo de la tardanza.

“Yo pensé que estaba herido, internado, pero no, había muerto”, compartió.

La esposa fue hasta el lugar del accidente y estuvo ahí hasta que el cuerpo de su marido fue rescatado del vehículo destrozado.

Entre los restos de la unidad quedó el lastimado cuerpo de Eliseo, un hombre descrito como muy trabajador y el sustento de su hogar mediante el uso del servicio en plataformas como Didi e Indriver, explicó la ahora viuda.

Respecto a la mujer que fue detenida como probable responsable del mortal accidente, la esposa dejó a la justicia divina su castigo ante una ley laxa en los casos de homicidio no doloso.

“Dios sabe nada más cómo está uno de pie pero es muy feo, que Dios la perdone, a mí me dijeron que eso era un homicidio imprudencial, que podía salir libre, no es justo que salga libre, yo lo único que quiero es que se haga justicia porque así como quitó dos vidas puede quitar más, las leyes están mal, si una persona hace ese tipo de cosas que pague”, reprobó.

Despiden a Julián Hernández

Antonio Hernández, hermano de Eliseo dijo que él, al igual que sus otros hermanos, corrió al lugar de los hechos cuando recibieron la noticia del accidente esperando que todo fuera un mal entendido o una pesadilla.

“Estamos destrozados por dentro, pero por fuera nos hacemos fuertes porque tenemos a mi madre y tenemos que sacarla adelante, solo una madre sabe el dolor que es perder a un hijo”, dijo.

Asegura que aunque no le desea el mal a la responsable del hecho que le arrebató la vida a su hermano, sí espera que se aplique la justicia tanto para ella como para todas las personas ebrias que enlutan a familias.

Rapiña a pertenencias de pasajero complicaron identificar a víctima

Julián tomó un Didi para dirigirse a la ferretería en la que trabajaba y siempre que llegaba se comunicaba con su esposa para avisarle, pero el domingo habían pasado las horas y no respondía las llamadas y los mensajes, lo cual a ella le pareció extraño, por lo que dio a aviso a sus familiares, narró Hazael Hernández, su hijo.

Lo buscaron por todas partes pero no lo encontraron, así transcurrió el día, cuando se llegó la tarde, mientras manejaba su vehículo, Hazael dijo a su esposa “¿te acuerdas del accidente que salió que hubo en la mañana?”, fue ahí cuando empezaron a sospechar que pudo haber sido el pasajero no identificado que se mencionaba en los portales de noticias.

“Yo sentía un escalofrío, un mal presentimiento pero le decía ‘no te preocupes amor’, no va a ser él”, mencionó la esposa de Hazael.

Acudieron a la Fiscalía a las siete de la tarde, pero ya no fueron atendidos, fue hasta el lunes cuando finalmente confirmaron la noticia.

Hazael aseguró que Julián siempre llevaba consigo sus identificaciones, además ese día llevaba una mochila con dinero que era el corte de caja de la ferretería, pero en el lugar del accidente le fueron robadas sus pertenencias, lo cual complicó que su familia pudiera encontrarlo.

“Es una coincidencia terrible que mi papá fuera el pasajero…ahorita en lo que cabe estoy un poco más tranquilo, ya le lloré lo que le tenía que llorar a mi papá, es muy fuerte esto”, expresó.

Exigen leyes más duras contra ebrios

En cuanto a la responsable, dijo que es necesario que los legisladores tomen en cuenta la tragedia que un conductor ebrio ocasiona y exigió que pague con cárcel y no con una fianza.

“Para qué queremos el dinero (por la reparación del daño) si a mi papá ya nadie nos lo va a regresar…deben reforzar las leyes contra los ebrios, lo único que queremos es que pague la muchacha, que las autoridades tengan consideración en la otra parte, pudieran ser sus familiares, al rato no sabemos si en un choque le quiten la vida a un diputado o a un ser querido de ellos”, sostuvo.

