Reúne diputada 600 denuncias vs Aras; Fiscalía sólo tiene 92

Mientras que la diputada local María Antonieta Pérez Reyes reportó haber acumulado ya 600 expedientes de personas afectadas en Ciudad Juárez por la compañía de inversión Aras, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó contar con 92 querellas en la Zona Norte.

“En Juárez alcanzamos los 600 expedientes; no sé por qué en la Fiscalía hay solamente noventa y tantos, cuando la recomendación que estamos haciendo a cada persona que nos entrega expedientes es que vayan a la Fiscalía a interponer la querella”, dijo Pérez.

De acuerdo con el vocero de la FGE en esta frontera, Oscar Márquez, el total de quejas contra la compañía registrada como promotora de inversión sumó hasta ayer dos mil 624 registros en la entidad; la mayor parte, o dos mil 432, en la Fiscalía de Distrito Zona Centro; otras 81 en Zona Occidente y 19 en la Zona Sur.

Sobre los 92 casos en Zona Norte, Márquez agregó que se encuentran en etapa de “integración” –sin judicializar– por parte de un solo agente del Ministerio Público.

“Se están integrando las carpetas”, dijo ayer el vocero. “Las querellas se presentan por el delito de fraude; la autoridad investigadora busca determinar el delito para proceder a la judicialización y se trabaja en diversas líneas”, agregó.

Setenta de los 92 casos de la Zona norte, indican los datos de FGE, se agregaron este mes de diciembre.

Pérez Reyes, afiliada a Morena y vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, dijo que alrededor de 70 por ciento de los expedientes colectados en ésta y otras entidades de la República contra Aras se ubican en la capital de Chihuahua.

También señaló que los casos que recibió en Juárez –a través de personal de su oficina legislativa– se integrarán a la “acción colectiva” que busca la reparación del daño de los afectados a través de un juicio civil a la compañía de inversión.

Las querellas presentadas ante FGE, explicó, buscan castigar al o a los responsables del probable delito de fraude.

“Las que van a Fiscalía están siguiendo el cauce penal; estamos buscando que se castigue el fraude. La diferencia es que con el fraude ya tipificado se puede pedir la orden de aprehensión o de búsqueda de los responsables para que se hagan responsables”, dijo la legisladora.

“Y la acción colectiva va a ser una demanda ante un juzgado de lo civil federal; lo que busca es la reparación del daño”, agregó.

En la Plaza Barrancas, mientras, la oficina de Aras continúa vacía –como desde el fin de noviembre– y ya dada por abandonada por personal de seguridad del edificio.

“De hecho se les terminó el contrato el último día de noviembre, y ya no regresaron”, informó un empleado de seguridad de la plaza, que declinó dar su nombre. Una solicitud de información con el encargado de la instalación no fue respondida.

Metros adelante, sobre la misma avenida Campos Elíseos, personal de la compañía Vitas que atendió una consulta de este medio en la planta baja del edificio Punto Alfa, informó solamente que continúa trabajando y “sin problemas”.

El vocero de la FGE en la Zona Norte precisó que contra esta segunda empresa –que también es Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI)– no se han presentado denuncias.

Aras Investment Business Group, fundada en la ciudad de Chihuahua, se convirtió en noticia el pasado otoño, luego de que inversionistas en aquella capital externaran su preocupación por un posible fraude o desfalco debido a los aplazamientos en la entrega de rendimientos del período.

El 17 de noviembre, además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que suspendía actividades de la compañía, sobre la que señaló entonces que carece de autorización para captar recursos del público.

“La sociedad Aras Investment Business Group, la cual se identifica públicamente como Aras, no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por la Comisión para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esta Comisión; por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México”, indicó el boletín de la CNBV.

“La CNBV tampoco cuenta con expedientes o trámite alguno de solicitud de registro o autorización por parte de dicha sociedad para actuar como entidad financiera”, agregó el texto oficial.

