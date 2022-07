Responsabiliza ICB a instancias de salud de no realizar cambios de plazas

Ciudad Juárez— Tras una hora de espera, el director del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), Salvador Nava, salió a hablar con los pasantes de medicina, pero al responsabilizar a las instancias de salud de no realizar cambios de plazas, los pasantes de medicina decidieron ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja por ser enviados a zonas de riesgo.

“IMSS dijo que ni Guachochi ni Vergel se van a cambiar”, dijo Salvador Nava, quien explicó que tras exponer la situación en IMSS-Bienestar la dependencia se negó a retirar las plazas, por lo que la única opción era negar el servicio, pero los pasantes perderían la prestación de su servicio social y tardarían más tiempo en titularse.

La situación causó inconformidad entre los pasantes, pues denunciaron que la universidad no los estaba apoyando como lo hizo la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Durango con sus estudiantes, a quienes les retiró las plazas de servicio social en zonas consideradas de alto riesgo, como Guachochi y Bocoyna.

Ante la situación, el director de ICB los solicitó regresar más tarde para hablar con el rector de la universidad, Juan Ignacio Camargo Nassar, pero los pasantes reclamaron que desde hace una semana no han sido atendidos por el rector y en cambio se les ha hecho acudir a reuniones en las que no se les ha brindado solución.

Además, expusieron el caso en el que una pasante será enviada a Villa Ahumada en una clínica en la que no hay señal telefónica ni de internet, en la que no cuenta con el servicio de agua potable y a la que se accede por un camino de terracería por más de 30 minutos, por lo que en caso de enfrentar una situación de riesgo no podría ser atendida.

Sin embargo, el director de ICB les pidió un reporte por separado de las situaciones y no brindó una solución concreta, por lo que los pasantes decidieron marchar hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja y amenazaron con bloquear un puente internacional si no reciben una solución por parte de la institución.