Cambia ICB plazas a pasantes; aseguran que no es la solución

Ciudad Juárez— Sin permitir el acceso a todos los pasantes de medicina, con un guardia de seguridad bloqueando la entrada a la dirección del Instituto de Ciencias Biomédicas, inició esta mañana la reunión con Salvador Nava Martínez, en la que los prestadores de servicio social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) continúan con su exigencia de plazas seguras.

Al inicio de la reunión, el director de ICB únicamente llamó a una de las pasantes de medicina a quien le fue ofertada una plaza en el Centro Acanzado de Salud (CAS) de Miguel Ahumada, por parte de la Secretaría de Salud, y en n cambio se le ofreció un lugar en Gómez Farías, una plaza de la que tuvieron que huir los pasantes de la universidad en el 2017 por la violencia que se desató.

“Eso no es una solución”, dijo una de las pasantes, quien reclamó que los hayan separado y pasado uno por uno, lo cual denunciaron como una forma de amedrentarlos para que no continuaran protestando. “El director nos sacó, no nos dejó estar juntos”, dijo, luego de que Salvador Nava les pidió que salieran de la dirección.

Incluso personal de la universidad comenzó a grabar la reunión entre los pasantes y anotar en libretas los nombres de las personas presentes, por lo que denunciaron posibles represalias por parte de la institución educativa y se motivaron entre ellos a continuar exigiendo que se les oferten plazas seguras.

Hasta el momento el director de ICB, Salvador Nava, no ha salido a atender a los pasantes y continúa llamándolos para ingresar por separado, entre uno de las pasantes que ingresó se encontró uno de Odontología a quien se le ofreció cambiar su plaza de Nuevo Casas Grandes a Benito Juárez. “Por presión accedí, no supe qué hacer”, dijo.

Entre quienes esta mañana se encuentran reunidos en el exterior de la dirección de ICB están madres y padres de familia, estudiantes que el próximo año comenzarán su servicio social, alumnos de otras carreras que apoyan la causa, doctores que tuvieron que realizar su servicio en la sierra años atrás e incluso médicos que fueron docentes en la universidad, quienes juntos exigen un posicionamiento de la universidad.

La semana pasada la UACJ emitió dos comunicados en los que exhortó a las instancias de Salud a ofertar plazas sin índices de violencia, pero los pasantes de medicina reclamaron que contrario de lo esperado no se les ofreció una plaza con mayor seguridad, únicamente a tres pasantes se les dijo que podría apoyarse les con transporte.