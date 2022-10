Respetarán decisión de Cabildo sobre el aumento al Predial

Ciudad Juárez.- Aun cuando la ciudad está devaluada desde hace años, el aumento al valor de las tablas catastrales que propuso la Tesorería municipal está sujeta a cambios para no impactar tanto el aumento al Predial, aseguró el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

“Nosotros vamos a someternos a lo que diga el Cabildo; yo quiero dialogar con ellos en el sentido de que no tiene que quedar esa propuesta específicamente; simplemente hemos devaluado a nuestra ciudad, desde el 2006 no se han actualizado las tablas”, indicó ayer.

PUBLICIDAD

El miércoles pasado la Tesorería municipal presentó ante los regidores en una reunión de la Comisión de Hacienda la actualización de las tablas de valor catastral, con lo que se estima que el impuesto Predial aumentaría del 5 por ciento hasta un máximo de 20 por ciento el año siguiente.

La actualización de las tablas de valor del suelo y construcción se aprobó por mayoría en la Comisión de Hacienda.

La directora de Catastro, Ydali Mendoza Ruela, explicó que desde el 2006 no se renuevan los valores inmobiliarios y que el reajuste presentado en la comisión se trabajó de febrero a agosto con colegios de peritos valuadores y colegios de ingenieros civiles y arquitectos.

El alcalde dijo ayer que en el peor escenario se espera que el Predial aumente en el 2023 al menos lo que suba la inflación.

“Creo que cada año debemos ir actualizando los valores, a la mejor no en el porcentaje tan alto como se está planteando; de lo contrario la ciudad sigue creciendo, los problemas siguen creciendo y no se va a poder atender todo el rezago que tiene, ése es el debate que debemos tener respecto a este tema y yo me voy a ajustar a lo que diga el Cabildo”, declaró Pérez Cuéllar.

Puntualizó que en los últimos seis años el impuesto Predial no ha aumentado ni lo de la inflación y las tablas catastrales no se actualizan desde el 2006.

Agregó que en la ciudad de Chihuahua aumentará menos el gravamen porque allá sí se han actualizado las tablas, “y muchas veces nos quejamos que nuestra ciudad no está como otras y aquí no hacemos lo que tenemos que hacer”.

“Yo estoy en la mejor disposición, tenemos una fecha fatal que es el 31 de octubre, donde ya debe estar presentada (la tabla de valores catastrales) en la capital y vamos a dejar que el miércoles en la sesión de Cabildo se debata y la decisión que tome el Cabildo es la que vamos a respetar”, anotó.