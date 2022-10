Reciben huérfanos de la violencia apoyos ‘raquíticos’

Ciudad Juárez.- A doce años de ser presentada la iniciativa con carácter de decreto ante el Congreso del Estado por el entonces gobernador César Duarte Jáquez, el Fondo de Atención a Niñas y Niños, Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI) no cumple con los objetivos de la reparación integral y carece de una perspectiva de infancia y adolescencia, consideró Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (Cedimac).

La iniciativa con carácter de decreto fue presentada el 28 de octubre de 2010 y tenía un fondo inicial de 100 millones de pesos. Hoy el presupuesto ha sido reducido a sólo 10 millones para atender a los huérfanos de las víctimas de la violencia en el estado y que en ese lapso ha registrado más de 12 mil personas, según datos de la Fiscalía General del Estado, de la que depende el FANVI. Mendoza dijo que no sólo con uniformes y una despensa raquítica se resuelve el problema a menores que perdieron a sus progenitores en hechos violentos.

“Sí hubo un aumento de víctimas, de 279 en el 2021 pasó a 455 hasta el primer semestre de este año, ese es el primer problema que debe de ser atendido”, declaró. “Sus padres o madres fueron asesinados, pues eso es lo que se tiene que atacar de entrada. Los objetivos del FANVI no traen medidas reparadoras ni cumplen con la restitución de derechos de niñas y niños”.

Y si bien se ofrecen becas escolares, uniforme y calzado, no se apoya a quienes se quedan a cargo de los menores huérfanos, reclamó.

“Este también es un grave problema, ¿quién se queda a cargo? Muchas veces son abuelas que ya son mayores de edad, que no tienen tampoco ningún soporte social”, agregó.

Mendoza dijo que la atención se da a los hijos de las víctimas de una violencia que no termina, por lo que persiste un problema muy complejo en el que tienen que intervenir todas las autoridades, porque a cada quien le corresponde asumir una responsabilidad.

Aseguró que este programa, pese a tener 12 años, no se ha socializado del todo porque los recursos no serían suficientes para la gran demanda que existe.

“También es verdad que es un programa desconocido para el público en general y creo que no se da a conocer porque sencillamente no se daría abasto. Nos han tocado personas que no conocen la existencia del FANVI, que no conocen sus derechos como víctimas del delito y nadie se acerca de la Fiscalía de Atención a Víctimas a darles la asesoría que requieren, salvo los casos mediáticos”, refirió.

Recientemente el FANVI dio a conocer que benefició a 873 personas mediante la condonación escolar universitaria.

Durante la cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso FANVI, se informó que durante el ciclo escolar 2021-2022 fueron otorgadas 873 condonaciones escolares de nivel superior, de las cuales 60 ya egresaron, convirtiéndose en profesionistas.

Violencia persiste

Durante el presente año, según datos de las diversas corporaciones policiacas, en la ciudad se han registrado –al menos– nueve hechos violentos donde sicarios atacaron sus objetivos sin importar la presencia de sus hijos.

El más reciente ocurrió el 6 de octubre, cuando tres hombres armados se metieron a una casa del fraccionamiento Portal del Roble etapa II para asesinar a balazos a una mujer, a la que atacaron frente a su hijo pequeño.

El crimen ocurrió en una casa ubicada en las calles Portal Pomelo y Puerto Tarento, a donde llegaron policías preventivos del Distrito Valle, a bordo de la unidad 713, quienes encontraron a un menor llorando al que resguardaron y quien les indicó que tres personas atacaron a balazos a su mamá.