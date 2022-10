Repuntan ‘carjackings’ aquí; 206 en 9 meses

Ciudad Juárez.- Los casos de robo de auto con violencia o ‘carjacking’, delito que se decía ya estaba controlado en la ciudad, ha empezado a repuntar al documentarse 35 denuncias ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte en septiembre, con las que suman 206 casos de enero de 2022 hasta el mes pasado.

Esta situación ha levantado una alerta entre la sociedad civil y las autoridades policiacas.

PUBLICIDAD

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales, dijo que sólo en lo que va de octubre los agentes preventivos han atendido de seis a ocho casos, pero hasta el momento no se ha logrado la detención de los responsables.

La Fiscalía Zona Norte recibió 29 denuncias en enero de 2022, 20 en febrero, 23 en marzo, 17 en abril, 14 en mayo, 27 en junio, 17 en julio, 24 en agosto y en septiembre se elevó hasta 35, de acuerdo con las gráficas presentadas por la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez. Es decir, hubo un incremento de casi el 46 por ciento de agosto a septiembre.

Durante la reunión semanal que tuvieron ayer las autoridades policiacas, el fiscal de Distrito en la Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, dijo que de manera reciente se han logrado dos sentencias condenatorias en contra de responsables de este tipo de hechos.

“Nos preocupa aun si fuera una sola. Estamos trabajando en ellos y sobre todo es que al reporte del día de hoy la Fiscalía del Estado nos estaba mostrando a dos personas con sentencias considerables en el tema de robo de vehículo con lujo de violencia”, mencionó.

Agregó: “Yo creo que estamos teniendo más presencia, estamos activando más unidades para tener a partir de la semana que entra mejor presencia en los sectores que ya tenemos identificados. No se ha logrado la detención de estas personas, que si no me equivoco, llevamos entre seis y ocho ‘carjackings’ en lo que va del mes, lo que no traíamos el mes anterior, pero estamos trabajando en ello”.

El jefe policiaco dijo que la principal recomendación a la población es no circular por lugares aislados, pero en caso de ser víctima no resistirse ya que los delincuentes no se detienen para poder atentar en contra de la vida de los conductores.

Una vez que se cometió el hecho, reportarlo de manera inmediata al 911 o a los números comunitarios de las estaciones policiacas para auxilio inmediato.

“Una cosa es el patrimonio y otra cosa es que los lesionen o hasta la vida puedan perder en caso de defender su vehículo. El peor error que pueden cometer es no dejarse; los delincuentes están en la ventaja de estar armados”, enfatizó Muñoz.

El ‘carjacking’ es uno de los delitos que repuntó en esta ciudad durante la época de la crisis de la violencia, de 2008-2012, de acuerdo con el archivo periodístico.