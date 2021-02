Renuncia Austria; busca regiduría

Cortesía

Ciudad Juárez— Austria Galindo se sumó a la lista de funcionarios que presentaron su renuncia al Gobierno del Estado para iniciar con los preparativos de lo que será su campaña para buscar un cargo de elección popular el próximo 6 de junio.

La exfuncionaria indicó que su último día al frente de la Subsecretaría de Cultura en la Frontera fue el pasado lunes 22 de febrero, quedando al frente de la dependencia Blas García Flores.

El nuevo subsecretario se venía desempeñando como coordinador de la Jefatura de Educación Ciudadana y Culturas Populares de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La ahora candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a una regiduría señaló que, tras su salida del Gobierno del Estado en la Zona Norte, ha iniciado un período de capacitación electoral para desarrollar las actividades propias de la campaña.

Austria se venía desempeñando como subsecretaria de Cultura en esta ciudad desde el inicio de la administración; además, es sobrina de Ramón Galindo Noriega, quien recientemente fue nombrado secretario de Desarrollo Social, tras la salida de Luis Aguilar Lozoya, quien también se dedicará a su campaña para buscar una diputación en el Congreso del Estado.

La salida de Austria se suma a la de Xóchitl Contreras, quien el pasado 12 de febrero presentó su renuncia al cargo de titular de Licencias Digitales en la Zona Norte para también dedicarse a la campaña por una regiduría.

En el lugar de Contreras Herrera quedó Víctor Aguirre, quien además fue identificado como hermano de la actual coordinadora de Comunicación Social de Gobierno del Estado en la Zona Norte, Evangelina Mercado Aguirre.

Contreras Herrera fungió como titular de Licencias desde diciembre del 2018, luego de entrar como relevo de Ricardo Cordero.

Hasta el momento, el único funcionario que quedaría pendiente de separarse de su cargo para dedicarse a su campaña es Ulises Pacheco, quien se desempeña como secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua, y quien busca una diputación por el distrito 02 local.

“Hasta ahora no me han pedido mi renuncia ni hemos hablado del tema con el gobernador, pero, constitucionalmente tengo oportunidad de seguir en funciones hasta el 28 de abril, creo que por la responsabilidad que conlleva y la magnitud de la campaña, me voy a separar antes del cargo, pero no tengo fecha definida”, comentó Pacheco. (Eduardo Lara)

“Mi puesto… es muy estricto el nombramiento, no es inmediato, se tienen que cumplir varios requisitos, como edad, trayectoria, experiencia, entre otros que pide la Ley Estatal de Seguridad Pública, además de que se necesita acreditar dos controles de confianza, uno del Estado y otro de la Federación; una vez alcanzadas esas peticiones, pudiera darse un nombramiento”, concluyó. (Eduardo Lara)

