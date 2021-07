Regreso a las aulas será en semáforo verde: SEyD

Ciudad Juárez— Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró ayer que el regreso general a las clases presenciales de educación básica será el próximo 30 de agosto, como lo establece el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), hasta el momento la indicación en la entidad es volver cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde, aclaró la titular de la subsecretaría de Zona Norte, Judith Soto.

Además, la funcionaria exhortó a la población a atender la información oficial que emita la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) con base en el color del semáforo en la entidad, el avance de la vacunación y, sobre todo, la postura de la Secretaría de Salud.

Explicó que la planeación del regreso presencial a las aulas será hasta que la entidad esté en bajo riesgo de contagio, por lo que el único panorama que se vislumbra para los estudiantes es continuar trabajando por medio del programa de los Centros de Asesoría y Seguimiento Académico (CASA).

“En general es un acuerdo del Gobierno federal y la SEP, o sea, se reinician las clases a finales de agosto en todo el país, hay condiciones para eso y ya estamos trabajando en el plan para mejorar las escuelas, porque han estado abandonadas durante mucho tiempo, crear las condiciones básicas para el regreso a clases presenciales”, dijo el mandatario ayer durante su conferencia matutina.

Sin embargo, aclaró que no por ello quedará cancelada por completo la educación en línea, pues explicó que si bien los centros escolares abrirán para reanudar las actividades de manera presencial, no habrá un regreso a las aulas obligatorio, por lo que las clases a distancia continuarán siendo una alternativa para quien no quiera volver.

“No vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, a los jóvenes, a maestras, a maestros, al personal educativo, porque está demostrado que la pandemia afecta más a las personas mayores”, aseguró López, pues aseguró que como el personal educativo ya está vacunado, el riesgo de contagio será menor entre los estudiantes, aunque no hubo una figura del Sector Salud que respaldara la postura.

