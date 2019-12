Regalos de ‘segunda’ mano, opción esta temporada

Ciudad Juárez— Por lo menos ropa, un par de zapatos o un juguete barato que se venden en los mercados de segundas, esperan hijos de personas de escasos recursos que viven en el poniente de la ciudad para la Nochebuena.

Ante la precaria situación económica que pasa Angélica Mendoza, esta Navidad sólo podrá comprar una prenda de vestir a cada uno de sus dos hijos y un juguete que no exceda los 100 pesos.

“Trabajo en maquiladora y tengo seis meses de separada, aunque tengo pensión pues hay muchos gastos, por eso vine a buscar con tiempo el regalo para mi familia, no importa que sea sencillo, a mis hijos les gustará lo que les lleve”, platicó Mendoza, mientras buscaba el mejor precio para sus obsequios navideños.

Ropa, juguetes nuevos y usados, artículos electrodomésticos y alimentos se ofrecen cada miércoles en las segundas ubicadas en la colonia 16 de Septiembre, en donde regularmente los clientes se surten. De acuerdo con Guadalupe Rueda, quien tiene vendiendo alrededor de 20 años, es común que las personas busquen juguetes para regalar en Navidad.





Buscan artículos al menos de 150 pesos

En su local Rueda ofrecía muñecas, carros, muñecos de plástico, entre otros, con precios que oscilan de los 50 y 600 pesos.

“Compran carritos y monitas, es gente que tiene muchos niños, aunque hay gente que compra el juguete nuevo y sabemos que sí tiene dinerito, pero los que tienen muchos hijos compran los usados desde 80, 100 y hasta 150 pesos.

Para Soledad Gómez, de 65 años, las segundas ofrecen una alternativa para adquirir productos baratos y que sirven como un pequeño detalle que alegrarán a sus nietos ese día.

“Yo no necesito comprar para mí, yo llevó unas garritas baratas, lo que quiero es que mis cuatro nietos que viven conmigo no se sientan mal de no traer un juguete, aunque sea les llevó un balón de fútbol para los dos niños y unas muñequitas baratas o ahorita busco otras cosas para echar en la bolsita de regalo”, manifestó Gómez.

La ropa es otro de los artículos que generalmente se adquieren por personas que habitan en colonias como la Guadalajara, Emiliano Zapata, López Mateos, Plutarco Elías Calles, entre otras.

“Aquí siempre se vende más ropa que todo, juguetes también, pero ahorita lo que he vendido más son cosas de invierno para los niños, eso lo llevan mucho para los regalos de navidad, casi la mayoría son nuevos, pero no falta la familia que si compra lo mejorcito que ve para ponerse”, detalló Esther Macías, vendedora de ese mercado.

De acuerdo con archivos periodísticos, en las “segundas de la 16” hay aproximadamente 600 comerciantes operando.





