Rechazan aumento al Predial

Ciudad Juárez.— Regidores de oposición aseguraron que un incremento del 20 por ciento en el Predial es muy alto, por lo que manifestaron que no votarán a favor de la actualización de las tablas de valores catastrales como se les presentó el miércoles en la comisión de Hacienda.

Con el reajuste de las tablas de valor catastral, el impuesto Predial aumentaría de 5 por ciento hasta un máximo de 20 por ciento el año siguiente, dio a conocer la tesorera Dayira Fernández Martínez.

La regidora de Movimiento Ciudadano Tania Maldonado indicó que el aumento es muy radical, y aunque la tesorera dijo que sería gradual, es muy alto.

“Es un efecto dominó, incrementa la tabla, incrementa el Predial y todo lo demás, yo pienso que mucha gente no va a acudir porque precisamente hay mucho rezago por mucha gente que no ha podido venir a pagar”, manifestó.

A su vez, la edil del PT y que se pasó a la fracción de Morena, Cecilia Reyes Castro, dijo que no se ha presentado un informe final del aumento del Predial, por lo que se dio a conocer el miércoles, “a mí la verdad me asusta, porque repercutiría en la economía de los ciudadanos”.

Dijo que el aumento del 20 por ciento es “fuerte”, “a mí como representante de los ciudadanos yo sí les digo y soy muy clara, no me gustaría que aumentaría muchísimo, es más, yo no lo aprobaría, yo iría en contra, porque va en contra de la economía de los ciudadanos”.

Afirmó que en la ciudad de Chihuahua se propuso un aumento del Predial del 8 por ciento y aun así hay regidores que no están a favor, y aquí en Juárez se habla de un porcentaje más elevado, a pesar de que los servicios que se ofrecen no satisfacen a la ciudadanía.

“Desgraciadamente nuestra ciudad está hecha garras, no podemos ofrecer lo que otros municipios ofrecen en equivalente a lo que cobras de Predial, entonces pues ojalá que lo razonen un poco mejor”, mencionó.

Mientras que el regidor coordinador de la fracción del PT, Pedro Matus, dijo que en Juárez hubo una omisión por dejar de actualizar las tablas de valores y debe haber una responsabilidad.

“Yo entiendo el aspecto social, que de igual forma yo me integro a ello porque nos afecta a todos, pero de igual manera tenemos que deslindar responsabilidades”, anotó.

Dijo que los dos ediles del PT están revisando el aumento en la tabla de valores para ver si está apegado a derecho.

La exregidora del Partido Nueva Alianza Vanessa Mora de la O, que recientemente se adhirió a la fracción de Morena, anotó que el incremento del 20 por ciento es excesivo. “Yo no estoy de acuerdo con ese aumento, es un golpe fuerte para el bolsillo de los ciudadanos, tendríamos que analizarlo mejor”, declaró.

“La verdad es que yo sugeriría que la comisión de Hacienda le diera otra revisada y que Tesorería le diera otra revisada a las tablas y que se bajara; en Chihuahua va a ser del 8 por ciento, aquí va a ser del 20 para arriba”, indicó.

A su vez, el edil del PRI Jorge Gutiérrez Casas dijo que por actos demagógicos de otros gobiernos no ha habido incrementos representativos del predial en muchos años, pero no por eso ahora se tiene que hacer “de un solo golpe” y afectar el bolsillo de los juarenses.

“Estaría de acuerdo si se presentara un programa evolutivo pero que no llegue a tener un impacto tan rudo”, manifestó.

La regidora del PAN Austria Galindo Rodríguez, vocal de la comisión de Hacienda, aseguró que no votó a favor del incremento de las tablas de valores porque esperaba un proyecto “moderado”.

“Aprobar las tablas sin conocer la proyección (del incremento del Predial) es como firmar un cheque en blanco para que perjudiquen a los juarenses, eso es lo que tendríamos que estar analizando”, anotó.

“Incluso yo viendo cómo se está moviendo la dinámica en Cabildo, no creo que tengan los votos para pasar las tablas en esos términos, entonces Catastro debería tener ya un plan B”.

La actualización de la tabla de valor del suelo y construcción se aprobó el miércoles por mayoría de la comisión de Hacienda, con los votos de las ediles Ana Estrada García y María Dolores Adame Alvarado y uno en contra de Austria Galindo.

La directora de Catastro, Ydali Mendoza Ruela, dijo que desde el 2006 no se renovaban los valores y explicó que el reajuste presentado a los regidores se trabajó de febrero a agosto con colegios de peritos valuadores y colegios de ingenieros civiles y arquitectos.