Realizarán campaña de donación de sangre en La Rodadora

Ciudad Juárez.- Será en las instalaciones de la Rodadora Espacio Interactivo que el Banco de Sangre Regional llevará a cabo una campaña de sangre en apoyo de los pacientes que requieren de una transfusión sanguínea.

La actividad se realizará este 2 de febrero, por lo que se invitó a los interesados a inscribirse al número de teléfono 656) 557 0581, con Jazmin Rodríguez, enfermera de la Rodadora.

“Queremos llegar a la gente, sensibilizar a la gente sobre ayudar a las personas porque es muy típico que solo se le dona sangre al familiar o al que necesita, pero olvidamos que hay gente que tiene enfermedades o accidentes”, mencionó.

Algunos de los requisitos que solicitó el banco a los posibles donantes es: ser mayor de edad, presentar identificación con fotografía, pesar más de 50 kilos; tener previo ayuno; perforaciones y tatuajes menores a 12 meses.

También no haber padecido enfermedades infecciosas como hepatitis, no estar en embarazo o lactancia, no tener síntomas de Covid-19 ni gripe, así como no haber ingerido medicamento durante 15 días.

Para mayor información puede ingresar la página de Facebook: La Rodadora.