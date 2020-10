Protestan vendedores por cierre de panteones el Día de Muertos

Cortesía / Se manifestaron mercaderes por el cierre del 1 y 2 de noviembre

Los panteones municipales estarán cerrados este 1 y 2 de noviembre, que se festeja el Día de Muertos, por disposiciones de la Secretaría de Salud, situación que ayer causó inconformidad entre vendedores y ciudadanos que acudieron al San Rafael a visitar tumbas de sus seres queridos.

La medida se aplica por disposición de la Secretaría de Salud para evitar aglomeraciones y así prevenir contagios de Covid-19, afirmó la vocera de la Dirección General de Servicios Públicos, Jazmín Ibarra.

Los cementerios municipales que estarán cerrados por tiempo indefinido son Colinas, Chaveña y San Rafael, en éste último se limitará el acceso a los servicios funerarios que no excedan los límites permitidos para mantener la sana distancia, aseguró.

“Estas acciones corresponden a la responsabilidad de no bajar la guardia y prevenir incrementos en los contagios”, mencionó.

Por lo anterior es que se hace una invitación a la población en general para que atienda las indicaciones y conmemore a sus fieles difuntos desde sus hogares, se informó en un comunicado de Servicios Públicos.

Vendedores de flores y coronas en el panteón San Rafael aseguraron que la semana pasada les dijeron que sí iba a estar abierto y por ello compraron mercancía para estos días.

“Ahora no va a entrar la visita, y nosotros vivimos de la visita”, mencionó Olga Ballesteros.

Afirmaron que desde este jueves está cerrado el cementerio, y pidieron que de manera organizada se deje entrar a la gente a visitar las tumbas.

“Igual que todos tenemos miedo del contagio del Covid, pero todos tenemos que trabajar, tenemos que comer, si no trabajamos no podemos, todos estamos por la misma necesidad, así como están los segunderos, los de los bares, restaurantes, todo, es la misma necesidad aquí”, expuso María Hernández.

Afuera del panteón se encontraban además ciudadanos que iban a visitar y llevar flores a los sepulcros de sus seres queridos, mientras que también había quien iba a hacer trabajos en las tumbas.

Algunos venían de El Paso y al igual que el resto pedían que les permitieran entrar.

“Llegamos a las 10 a ver mi papá, no nos dejaron entrar que porque apenas desde ayer pusieron el anuncio, y mire el anuncio no tiene ni sellos ni nada, no parece oficial”, mencionó Mary Sáenz.

En la reja del panteón se colocó una cartulina que decía: “Por disposición de la Secretaría de Salud se limita el acceso a los panteones municipales, sólo a servicios funerarios y cortejos, con sana distancia. No visita”.

