Promete Adriana Fuentes desayunos gratis en escuelas públicas

Cortesía

Ciudad Juárez— La candidata del PRI a la presidencia municipal, Adriana Fuentes, dijo que en su administración todos los niños de escuelas públicas recibirán desayunos gratis.

Propuso la creación del Programa Alimentario Municipal que, en coordinación con el empresariado juarense, podrá hacer realidad este apoyo a la niñez.

A un día de haber presentado su plan de trabajo por medio de cuatro ejes fundamentales, la aspirante tricolor habló en específico de este proyecto haciendo alusión al Día del Niño y de la Niña que hoy se celebra.

Comentó que dicho programa se implementará en las escuelas porque durante sus recorridos por las diversas colonias se percató de que es necesario proveer de un desayuno sano a los niños cuando regresen a clases presenciales.

“Me han dicho que la mayoría de los niños van sin desayunar, ni siquiera con un vaso de leche en el estómago; así no pueden estudiar, no puede concentrarse, no puede poner atención”, señaló al tiempo que agradeció al sector empresarial que lo apoyará.