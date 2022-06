Prevén maquilas más ajustes de personal

Ante la sacudida actual de los mercados globales se prevén recortes de personal en empresas maquiladoras, afirmó Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

El líder empresarial dijo que el inicio de la crisis global que pronostican expertos golpeará a Ciudad Juárez, cuya economía depende de la maquila.

PUBLICIDAD

Destacó que se trata de un problema que no sólo afectará a la ciudad, sino a todo el mundo.

“Se vienen tiempos económicos muy complicados, ya llevamos dos años de pandemia y esto nos ha impactado en los precios de los productos, se complicó la cadena de insumos, subieron los combustibles, los alimentos siguen encareciendo, por lo que la mayoría de los países van a crecer menos de lo que habían proyectado”, refirió.

Agregó que todos estos datos ya se colocaron en la toma de decisiones de los inversionistas, por lo que ahora los mercados globales se están sacudiendo ante el miedo a todos estos factores.

Si bajan ganancias comenzarán despidos: Salayandía

“Esto obviamente le va a pegar a la ganancia de los contratistas, y cuando las compañías dejan de ganar dinero, lo primero que empiezan a hacer es recortar gente, y aquí en Juárez la mayoría de las empresas dependen de un corporativo que es insensible a estas cuestiones y empiezan los despidos”, resaltó Salayandía Lara.

Apenas el pasado lunes Fabiola Luna, presidenta de Index Juárez, dijo que pese a las bajas de abril y mayo la maquila sigue en crecimiento, con contratación de más personas, por lo que atribuyó los altibajos en el IMSS a los efectos ocasionados por las mismas empresas y su competencia entre ellas, con prestaciones y beneficios que se ofrecen para atraer nuevo personal, ante una escasez generalizada que se vive en la ciudad.

“En realidad no se tiene una baja de mano de obra por el tema de recorte, no existen bajas, no se están parando operaciones; lo que sí: una situación que está ocurriendo ahorita es el tema de rotación de personal, que ya está pegando. Normalmente el promedio era de 3-4 por ciento, pero ahorita ya anda en un ocho o nueve por ciento, es decir, el doble”, manifestó.

Sin embargo, el presidente de Canacintra insistió en que se trata de un efecto causado por las sacudidas de los mercados financieros que se viven actualmente a nivel mundial.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx