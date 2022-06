Recontrata Migración a delegado destituido

Este miércoles y por segunda ocasión en el año fue designado como titular de la Oficina de Representación Chihuahua del Instituto Nacional de Migración (INM) el contralmirante retirado Salvador González Guerrero, quien se desempeñó en el cargo del primero de octubre de 2021 hasta el 15 de mayo pasado.

La ratificación al cargo fue realizada por el comisionado del Instituto, Francisco Garduño Yáñez, quien estuvo ayer en la ciudad de El Paso, Texas, donde sostuvo una reunión autoridades de la Patrulla Fronteriza, encabezada por Gloria I. Chávez, para evaluar las estrategias implementadas en materia migratoria, según difundió el servidor público a través de sus redes sociales.

Los funcionarios del INM evitaron ayer todo contacto con los medios de comunicación locales, así evadieron cuestionamientos sobre las denuncias por corrupción que existen contra mandos del instituto, incluido González Guerrero.

El INM informó que Garduño Yáñez realiza un recorrido por los estados fronterizos; el lunes anterior estuvo entre Tamaulipas y Texas, donde supervisó puntos estratégicos que se establecieron para reforzar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de personas.

El pasado martes acudió a Coahuila con autoridades federales, estatales y de Estados Unidos para revisar los mecanismos de cooperación en verificación con el objetivo de mantener una migración segura ordenada y regular con respeto a los derechos humanos.

El comisionado llegó a El Paso acompañado de Héctor Martínez Castuera, director general de coordinación de las Oficinas de Representación, y de Fátima Gabriela Ríos González, subdirectora de Vinculación con Instituciones y Sociedad Civil.

En tanto, el contralmirante en retiro Salvador González Guerrero fue acompañado por el subrepresentante federal Edgar Caro Ramírez y la subdirectora de Control y Verificación Migratoria de la OR Chihuahua, María de Jesús Carrera, se informó por parte del personal del INM en Ciudad de México.

Fue el delegado estatal de los Programas para el Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien anunció que esta semana estaría aquí el comisionado Francisco Garduño Yáñez, en una visita por las estaciones migratorias y para dar a conocer el nombramiento del titular de la oficina de representación, que recayó en González Guerrero.

El regreso del mando militar ocurre en medio de una crisis de credibilidad del INM por las acusaciones de la operación de una red de corrupción interna que derivó incluso en el asesinato del encargado de la representación migratoria en Janos, Lorenzo Pico Escobar, según expuso el abogado Jorge Vázquez Campbell, quien mediante un desplegado periodístico hizo señalamientos contra los encargados de las estaciones migratorias de Juárez y Janos.

“El Instituto Nacional de Migración es una red de corrupción que opera igual que la delincuencia organizada”, dijo el especialista en temas migratorios, quien ha llevado sus denuncias ante la Fiscalía General de la Republica y la Contraloría Interna, sin que la Secretaría de Gobernación y de la Función Pública tome cartas en el asunto, aseguró.

“Si existe corrupción ahí es porque siguen personajes del pasado, no sólo dentro de Migración sino en otras áreas del Gobierno federal, que no han entendido lo que significa la Cuarta Transformación, siguen enamorados de sus cargos y no tienen empacho para retirarse de ahí”, expuso anteriormente Loera de la Rosa.