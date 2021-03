Planta el Estado a manifestantes

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— caColectivos en contra de la BRT2 y de las obras en La Chaveña quedaron plantados ayer en las oficinas de Gobierno del Estado en esta ciudad, luego de que habrían sido convocados a una reunión con la subcoordinadora ejecutiva de Gabinete en la Zona Norte, Alejandra de la Vega.

“No llegamos a ningún acuerdo, el Estado sigue minimizando el problema, nos hizo la grosería de invitarnos al diálogo, pero la funcionaria no está, es una falta de respeto que sólo busquen tomarse la foto”, comentó Ricardo Melgoza, uno de los miembros del grupo “No al carril confinado por Tecnológico”.

Por su parte, Sergio Rueda, director del Observatorio Binacional para tu Salud Bio-Psico-Social y miembro del movimiento calificó como “una burla” los trabajos que el Estado realiza a lo largo de la avenida Tecnológico, Paseo Triunfo de la República y 16 de Septiembre para la implementación de la segunda ruta troncal. “Es una obra catastrófica y vil, así como lo es que no nos reciban, esto parece que tiene otras intenciones”, señaló.

Alberto Serna, otro de los manifestantes aseguró que actualmente los negocios que operan sobre la 16 de Septiembre presentan pérdidas en sus ventas de hasta un 70%, por lo que consideró que la implementación de la BRT-2 podría significar el cierre definitivo de muchos de los establecimientos.

“Nos invitan a reuniones pero no nos atienden, no vamos a quitar el dedo del renglón, nos vamos a ir a la resistencia civil, pero a la 16 ya no le meten mano, que arreglen todo lo que ya destruyeron porque vamos a bloquear esas obras hasta con la vida si es necesario”, afirmó.

Asimismo se exigió a las autoridades concluir algunos de los proyectos ya iniciados, tal es el caso de la primera ruta troncal, la cual, su rehabilitación terminó desde enero pasado y hasta el momento, siguen sin funcionar los paraderos, según manifestaron.

“Esos paraderos tienen meses que están listos y por qué no se ve al BRT transitar por ahí, que nos digan cuál es el proyecto que tienen y resuelvan nuestras dudas, es una verdadera falta de respeto”, dijo otra de las manifestantes.

En el documento que se pretendía entregar ayer a las autoridades, los colectivos enumeraron en seis páginas algunos de los agravios ocasionados por obras como la BRT-2 y remodelación del parque La Chaveña.

Entre las molestias que se plasman en el documento se destaca que no hubo consultas públicas para el desarrollo de las obras; también se cuestiona la existencia de estudios de impacto ambiental y la inversión aplicada para los proyectos; además se reprocha la lentitud en el avance de los trabajos, así como los retrasos.

Por su parte, Jesús Salado, representante de los vecinos de La Chaveña solicitó al Estado restaurar de manera inmediata la cancha que se ubicaba dentro del parque ubicado sobre la calle Libertad, con motivo de que no se habría realizado una consulta ciudadana dentro del proyecto de remodelación de dicho espacio.

Hasta el cierre de esta edición no se notificó si la reunión prevista para ayer sería reagendada para otro día, sin embargo, se confirmó que la representante del gobernador, Alejandra de la Vega atendió una agenda de trabajo en la ciudad de Chihuahua, donde asistió a la inauguración del Centro de Innovación Industrial para el Sector Aeroespacial (CIIA).

elara@redaccion.diario.com.mx