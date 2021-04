Pide apoyo para obtener una silla de ruedas

Omar Morales / El Diario / José Miguel Cortez Fernández muestra la pieza averiada

Ciudad Juárez— Hace poco más de una década que cayó en las vías del ferrocarril cuando un convoy se acercaba y le amputó la pierna izquierda; desde entonces, José Miguel Cortez Fernández se dirige a distintos puntos de la ciudad usando una silla de ruedas y trabaja como “parquero” donde se lo permiten.

Esta silla no sólo es el accesorio que usa por su discapacidad, es también el vehículo con el que se moviliza por toda la ciudad, pues desde que sale de su casa en la colonia Emiliano Zapata, en el surponiente de la ciudad, José Miguel dice que se traslada a los sectores donde hay negocios, incluso a la zona Centro, para trabajar en los estacionamientos guiando a los automovilistas.

Sin embargo, por el uso constante de su silla, días atrás a ésta se le cayó una rueda delantera, además de que se encuentra en pésimas condiciones y teme que en cualquier momento se le desarme, por eso pide el apoyo de la comunidad para conseguir otra silla en condiciones aceptables.

“Ahora estoy en este lugar, pero no todos me dan algo, y no tengo otro trabajo, no puedo ir muy lejos de mi casa porque la silla ya está muy vieja y no sé si aguante la carrilla; en los últimos días ya no me voy lejos, menos desde que se le quebró la rueda”, dice este hombre de 55 años de edad.

Mientras platica, José interrumpe el diálogo en algunas ocasiones para acercarse a los vehículos y ayudar a los conductores a estacionarse frente a una tienda de conveniencia en donde estos días le permitieron ser el “parquero”.

Comenta que antes de que ocurriera el desperfecto de su silla, se trasladaba hasta las oficinas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en la zona del Pronaf, una oficina que le queda a varios kilómetros de distancia desde su vivienda. Iba porque le ayudaban con una despensa, pero ahora no puede por las condiciones en que se encuentra su vehículo.

“Cuando la silla estaba bien, me iba hasta el DIF, duraba varias horas en llegar, me detenía en algunas tiendas a descansar un rato y la gente me daba unas monedas al ayudarles a estacionarse, pero ya no puedo hacer eso, ahora vengo a negocios que están en el mismo barrio y aquí le hago la lucha para sacar algo con qué comprar la comida”, dice José Miguel.

Ahora, para poder acudir al DIF y a centros comerciales o dependencias donde trabajaba como “parquero”, necesita arreglar su silla de ruedas o conseguir otra en mejores condiciones, pero no tiene dinero para ello, por eso pide el apoyo de la comunidad.

“Cualquier ayuda es buena, ya sea con algo para arreglar la silla, o si alguien tiene una en mejores condiciones y ya no la usa, con gusto la acepto, ésta ya se encuentra en muy malas condiciones y es muy vieja, aquí me pueden encontrar”, indica José, quien ahora se encuentra en el estacionamiento de la tienda que está frente a la estatua de Emiliano Zapata por la calle División del Norte.

