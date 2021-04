Aún no entregan parque y ya falla el alumbrado

Ciudad Juárez.- Todavía no entregan oficialmente la remodelación del parque de la colonia Chaveña y ya la iluminación deja de funcionar en las noches, como ha ocurrido en los últimos días durante esta semana, reportaron vecinos del sector.

Comentaron que apenas tienen unos cuantos días que salen a caminar por esta plaza y lo tienen que hacer a oscuras, por lo que no pueden durar mucho en el lugar y mejor optan por retirarse a sus domicilios.

Jesús Salado, residente de esta colonia, dijo que ya reportaron el desperfecto en la Subsecretaría de Obras Públicas del Estado y les prometieron que lo arreglarían, por lo que esperan lo hagan pronto.

Otros habitantes de esta colonia vecina del Centro de la ciudad dijeron que las lámparas del recién remodelado parque de la Chaveña sólo trabajaron bien un rato, pero luego de unos minutos de funcionar se apagaron y está todo oscuro.

“Además de que nos quitaron la cancha, una gran cantidad de árboles y otras plantas que no repusieron, y que dejaron puras áreas con cemento, tierra y piedras, ahora resulta que el alumbrado no funciona, no ha servido durante toda la semana”, dijo Arturo, también morador de la citada colonia.

“La gente sale a pasear un rato a la plaza, pero lo tiene que hacer de noche, porque ya no se tiene la cantidad de árboles que antes y hay que salir cuando ya no hay luz solar, pero ahora resulta que el alumbrado no está bien, no dejaron el parque como lo teníamos antes”.

Arturo dio a conocer fotografías tomadas minutos después de las 8:00 de la noche durante dos días de la semana, cuando se enteró por otros vecinos que el alumbrado de este lugar ya estaba fallando y se apagó desde antes de media semana.

Salado comentó que en las oficinas de Obras Públicas del Estado les dieron a conocer que el desperfecto sería arreglado por la empresa constructora que remodeló el parque, pero hasta ayer no lo habían hecho.

Sobre ello, personal de Comunicación Social de Servicios Públicos Municipales informó que Gobierno del Estado es el que está a cargo del proyecto de mejoras en la plaza de esa colonia, por lo que la empresa contratista es la que se hace cargo de la reparación, pero en la dependencia municipal se les hizo el exhorto para arreglar la falla.

El parque de la Chaveña, situado por la calle Libertad, fue remodelado en los últimos meses, por un proyecto a cargo de Gobierno del Estado.

De acuerdo con este proyecto de rehabilitación, que maneja Obras Públicas del Estado, en la obra se contempla derribar y remover todo lo que existe actualmente en el lugar, salvo el kiosco y donde está el pozo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, para construir un nuevo parque y restaurar el kiosco.