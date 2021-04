Les suspenden hemodiálisis en Hospital General

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Por la falta de insumos para su servicio de hemodiálisis, que para ellos es la diferencia entre la vida y la muerte, ciudadanos con problemas renales se manifestaron al exterior del Hospital General, pues como beneficiarios del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) no pueden costear el tratamiento de forma particular.

“Nosotros no podemos durar más de una semana sin hemodiálisis o nos vamos a morir”, puntualizó Marcelo Medina, de 42 años. A su vez, al borde de las lágrimas, Hermelinda García, de 52 años, pidió que las autoridades del sanatorio no los abandonen: “Nosotros sin eso no vivimos…”, manifestó la ciudadana.

Igualmente, Francisco Flores, de 81 años, quien acompañó a su esposa Francisca González, de 79, destacó que en el inmueble se les dijo que no se podía hacer nada. Consultado, el director médico Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, indicó que se hizo lo correspondiente y “no se quedará nadie sin hemodiálisis”.

Destacó: “Se está atendiendo ese tema. Personalmente hablé a oficinas centrales para ver cómo va el trámite de los insumos para hemodiálisis. Quien está como responsable de la administración de Ichisal tuvo a bien tomarme esta llamada y estará muy pendiente de hacer llegar estos insumos a la brevedad”.

El Insabi, que sustituyó al Seguro Popular desde el 1 de enero del año pasado tras derogarse el artículo 77 bis, se encarga de la población abierta particularmente de bajos recursos que se encuentra laborando en la informalidad, es decir, de aquellos que carecen de servicio médico, como IMSS, Issste, Sedena y Pemex.

Por ello, para este sector de la ciudadanía resulta incosteable un servicio privado de hemodiálisis, que es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre –en sustitución de la función de los riñones– y que oscila en un precio de 2 mil a 3 mil pesos, pero se requiere a veces hasta tres veces cada semana.

“Me manifestaron en oficinas centrales que se harán llegar en tiempo y forma esos recursos. Y bueno, les estaremos informando para tranquilidad de estas personas. Sabemos lo importante que es su hemodiálisis y en eso estamos, estamos trabajando en ello”, precisó el servidor público sobre la situación.