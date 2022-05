Pide alcalde denunciar extorsiones hechas desde el Cereso

Ciudad Juárez— El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar exhortó ayer nuevamente a quienes sean amenazados por supuestos extorsionadores para que acudan a su despacho y analicen su caso particular.

“Yo sigo insistiendo en que nos tengan confianza y si no quieren acudir ante (las autoridades policiacas) yo puedo platicar con ellos”, aseguró el alcalde, quien ha destacado que cuando se trata de llamadas son intentos de extorsión realizados desde el interior de los penales del país.

Según datos de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, durante el primer trimestre de 2022 se presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) dos denuncias por el delito de extorsión, una en enero y otra en febrero. Sin embargo, juarenses han denunciado a El Diario haber recibido llamadas y mensajes de WhatsApp en los que se les ha amenazado para que entreguen dinero a cambio de su seguridad y la de su negocio.

Pérez Cuellar destacó también que en los primeros cuatro meses del año los homicidios han ido a la baja en la ciudad, por lo que no se deben descuidar otros delitos, como el secuestro.

“Estamos atentos, yo sinceramente no tengo datos, no tengo ninguna información, pero estaré muy atento porque a mí me parece que todos los delitos son graves, pero (la extorsión) es de los más graves, porque es ya la delincuencia metiéndose directamente con la gente que trabaja, que se esfuerza para sacar a su familia adelante. Y no es justo que haya gente de bien que tenga que estar trabajando para sostener a los que no quieren trabajar. Entonces sí es para mí prioritario”, destacó Pérez Cuéllar.

‘Hay que confiar en alguien’

El alcalde dijo entender que para algunos afectados puede ser complejo acudir ante las autoridades investigadoras, pero “hay que confiar en alguien”, por lo que aseguró estar en la disposición de recibir en su despacho a quien esté siendo amenazado por supuestos extorsionadores.

Las cuatro fases del delito

A través del estudio ‘Impuesto Criminal: La extorsión empresarial en Ciudad Juárez’, la organización México Evalúa analizó en septiembre del año pasado el trabajo realizado, y estudia los problemas, las soluciones y las lecciones que se obtuvieron.

El delito de extorsión o cobro de piso se desarrolla en cuatro fases: selección de la víctima, contacto con la víctima, amenaza y negociación, y realización del pago. Cada fase tiene a su vez etapas con estrategias variables en cada una.

Del estudio se derivan las siguientes recomendaciones de política pública, que pueden ser adaptadas en otros contextos similares del país para contener este delito.

Para las autoridades, las recomendaciones son combatir la corrupción policial para evitar la colusión, fortalecer la Unidad de Antiextorsión Empresarial, concentrar inteligencia y prevención en pequeñas y medianas empresas (PYMES); diseñar protocolos estandarizados para protección a empresarios afectados en caso de amenaza, incentivar la denuncia, garantizando la seguridad de las víctimas, y promover ministerios públicos móviles y especializados en extorsión.

Y para las empresas, entre las recomendaciones dadas se encuentran no dejar documentación o correo en áreas de acceso público, no dar información confidencial en persona o por teléfono, las mismas personas deben atender siempre las solicitudes de información, ser cuidadoso en la información que se comparte en redes sociales, buscadores de Internet o bases de datos personales, y no utilizar rutas de entrega o transportación rutinarias.