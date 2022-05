Feligreses dan último adiós al padre Hesiquio en Parroquia Jesús Maestro

Ciudad Juárez— Feligreses se dieron cita desde muy temprano a la Parroquia Jesús Maestro para la velación del padre Hesiquio Trevizo, quien falleció la mañana de ayer a los 76 años de edad a consecuencia de un infarto fulminante.

Con más de 30 años en la mencionada parroquia se ganó el cariño de miles de fieles que hoy sienten su partida, tal es el caso de Alejandra, que a pesar de tener poco tiempo asistiendo a escuchar la misa con el padre Hesiquio, lamentó la defunción del presbítero.

"Cuando comencé a venir aquí me gusto mucho como oficializaba la misa y claro que vine a despedirlo un ratito... me quedo con el amor a Dios, se le notaba el amor a Dios y me atrapó, me gustó mucho eso y el servicio que tenía para su comunidad", dijo la católica sobre la principal enseñanza que le dejó el presbítero.

Durante su labor como sacerdote fue el pilar de la Diócesis de Ciudad Juárez como vocero, además fue el primer presbítero en oficiar la santa misa a través de televisión, y durante dos décadas y media compartió su opinión de temas religiosos y sociales en El Diario de Juárez.

Hoy a las 7:00 de la tarde se celebrará una misa de homenaje de cuerpo presente en la Parroquia Jesús Maestro, y el martes se continuará con los servicios funerarios en El Señor de la Misericordia a las 11:00 de la mañana.