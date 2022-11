Pelea de ‘coyotes’ llega a albergue

Tras aparentemente confundirlo con una casa de seguridad, un grupo armado irrumpió la madrugada de ayer en un albergue para migrantes de Ciudad Juárez, del que pretendía secuestrar a las familias refugiadas.

“Uno de los hombres tumbó la puerta para entrar al cuarto y cuando me levanté de la cama me puso un arma larga aquí (en la frente) y me dijo que me saliera, luego nos formaron a niños y adultos en el patio y decían que nos iban a llevar… mi niña está muy traumada”, narró Lupita, una hondureña quien hace siete meses tuvo que huir con su esposo y sus hijos de 3 y 8 años de la violencia que vivieron en su país.

De acuerdo con los propios migrantes, los hombres que portaban armas largas y cortas dijeron ser ‘coyotes’, y creían que estaban en una casa de seguridad de otro grupo delictivo, por lo que buscaban “robárselos”, para luego pedir rescate a sus familiares, ya que a algunos los hicieron regresar a sus cuartos por sus celulares para tener los contactos de sus familiares.

El pastor director del albergue –ubicado en el poniente de la ciudad–, narró que los hombres llegaron a la 1:23 de la mañana y dos minutos después tumbaron el portón con una camioneta, para luego entrar a las habitaciones y amenazar a los migrantes, hasta que descubrieron que se trataba de un albergue e informaron por teléfono a alguien, quien les dio la orden de retirarse.

“Un grupo armado irrumpió en las instalaciones del albergue, asustando a mamás, a niños, a algunos de ellos sacándolos al patio, amenazándolos, buscando dinero. No estaban buscando a una persona, buscaban dinero, pero cuando se dieron cuenta que no había lo que ellos estaban buscando se fueron”, dijo el pastor, quien fue avisado por los mismos migrantes.

Dijo que el albergue aloja actualmente a cerca de 100 personas en movilidad provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Venezuela y Haití, quienes estaban dormidas cuando ingresaron los pistoleros liderados por un hombre mayor, pero se trataba principalmente de jóvenes de aproximadamente 17 o 18 años de edad.

“Venían totalmente armados, las cámaras detectan seis personas que entraron armadas, pero era mucho más gente porque eran bastantes vehículos allá afuera. Con una troca tiraron el portón e inmediatamente empezaron a entrar a las habitaciones, asustando a las personas, exigiéndoles que les dijeran en dónde estaba el dinero. Pasaron diferentes cosas en diferentes cuartos, en unos cuartos los amenazaron, decían que eran de la Guardia Nacional, que se los iban a llevar; a otros les dijeron que eran ‘coyotes’ y que los iban a cruzar y en otro lado les dijeron que se los iban a llevar, que a los niños primero”, informó el pastor.

Después de denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los migrantes pidieron el apoyo de la Policía Municipal para que recorra los albergues de la ciudad, especialmente el de ellos, en donde aseguraron que en la madrugada se turnarían para dormir.

“Todos pensamos que nos íbamos a morir porque nos formaron en el patio, nos amenazaban con las armas y decían que nos iban a llevar, gritaban: los niños adelante y los adultos atrás. Cuando nos formaron yo pensé que nos formaban para matarnos”, narró una migrante centroamericana.

“Yo pensé que nos iban a llevar para matarnos y meternos en fosas clandestinas”, confesó otra migrante proveniente de El Salvador, mientras que otra dijo que lo que querían era secuestrarlos.

Lupita recordó que ella ya estaba en el patio con sus hijos y su esposo, pero los hombres la hicieron ir a buscar su celular a su cuarto, por lo que cree que era para pedir rescate.

“Sí, nos querían secuestrar, nos decían: ‘nosotros los vamos a llevar a Estados Unidos, pero ya viene la Guardia Nacional, ya nos los vamos a llevar’. Pero les decíamos que no, que nosotros no queríamos ir a Estados Unidos, que aquí estábamos trabajando”, narró una de las centroamericanas.

“Causaron mucho miedo, la gente está muy temerosa por lo que sucedió, sí estamos muy preocupados y nos gustaría que no volviera a suceder. No lograron sacar a toda la gente de todos los cuartos, pero lograron sacar a un buen número de personas; lograron sacar a mujeres con sus niños, los formaron allá afuera, les dijeron que se los iban a llevar, pero finalmente hicieron llamadas… hay testigos de que hicieron llamadas, informaron que aquí no era, descubrieron que era un albergue para migrantes y decidieron retirarse”, relató el pastor.

El religioso, quien desde 2019 coordina junto a sus padres el albergue para migrantes, lamentó que los mexicanos y extranjeros que se encuentran en esta frontera en busca de una oportunidad de asilo político se enfrenten a más violencia en la ciudad.

De acuerdo con Rosa Mani, coordinadora de la red de albergues religiosos Somos Uno por Juárez, alrededor de mil 950 personas en movilidad se encuentran actualmente refugiadas en los 18 espacios de fe, los cuales pidieron mayor seguridad a las autoridades.

