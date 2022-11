Pide IP orden con migrantes

Empresarios de Ciudad Juárez pidieron poner orden a la situación de los migrantes.

Para evitar que deambulen por las calles, desde la perspectiva de la iniciativa privada los venezolanos deben ser llevados a un albergue aunque estén en contra de ello, cuidando siempre el tema de los derechos humanos.

“Les tienen que poner orden, ellos no deben estar ociosos porque los van a agarrar las bandas del narcotráfico, del narcomenudeo, del trasiego”, dijo Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

Desde el punto de vista del empresario estuvo bien que los venezolanos fueran desalojados del bordo del río Bravo, por lo que insistió que se les debe poner orden ahora.

“Ellos tienen hambre, no tienen trabajo, les ofrecemos trabajo y no quieren porque piensan que mañana les pueden decir que ya van a cruzar y no es cierto; tienen la esperanza y la esperanza los embarga”, dijo.

Durante un operativo en el que participaron los tres niveles de Gobierno, policías municipales y estatales desalojaron el pasado domingo a cerca de 800 migrantes venezolanos que permanecían en el campamento instalado sobre el bordo del río Bravo.

Fabiola Luna Ávila, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), coincidió en que tras el desalojo se les debe llevar a un albergue para evitar que deambulen por la ciudad.

“Esperemos que no traiga un problema con el tema del respeto a los derechos humanos y de que haya habido algún acto de conflicto”, dijo.

Agregó que hasta el momento el Municipio es el que está tomando el control sobre la situación, por lo que también debería darse la intervención de los gobiernos estatal y federal.

Dijo que por parte del CCE existe disposición de apoyar en este tema, en caso de que se requiera ayuda.

La también líder del sector de manufactura destacó que existe la disposición de maquilas de darles trabajo mientras esperan aquí su turno para cruzar a Estados Unidos.

“Por nuestra parte estamos viendo la manera de darles un empleo, pero la decisión de moverlos del bordo debe hacerse de una manera en la que no se transgredan los derechos humanos, porque eso nos puede poner en un foco negativo”, insistió.

Con ayuda de elementos antimotines, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y personal de Servicios Públicos Municipales recogieron las cobijas y más de 300 carpas que se encontraban en el bordo mexicano, frente al Puesto Temporal de Operaciones de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, también coincidió en que los migrantes deberían ser llevados a albergues ante el clima frío que se vive, aunque eso le cueste tanto a los gobiernos como a la ciudadanía.

“Con el hecho de quitarlos del bordo, los mandamos a las calles de Juárez, por lo que lo ideal sería que se fueran a los albergues”, expresó.

Agregó que se trata de un problema añejo, donde los migrantes vienen con la intención de cruzar a Estados Unidos. “La gente que les cobra les promete que lo pueden hacer y luego ya cuando están aquí no pueden hacerlo, entonces no quieren llegar a los albergues”, dijo.

