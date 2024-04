Pasan hambre, frío y duermen en el río

Luego de dormir en las orillas del río Bravo/Grande, que divide a México de Estados Unidos, un refresco y una bolsa con galletas se convirtieron en el alimento de Erick y sus amigos; tres adolescentes centroamericanos que viajaron solos por más de cuatro meses a través de Honduras, Guatemala y México.

Con 15, 16 y 17 años de edad, los tres menores cruzaron el país a bordo de camiones, trenes de carga y caminando, siempre huyendo de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), al igual que tuvieron que hacerlo al llegar a Ciudad Juárez, donde se toparon con un operativo en la frontera mexicana y con un muro de púas instalado por el gobierno de Texas.

“Anoche dormimos aquí, y no triamos ni cobija, con un gran frío, solo con una chimenea (fogata). Ha sido difícil, el alambre es peligroso, muchos lo están cortando”, contó.

Durante la mañana el hambre hizo que Erick regresara a México a buscar algo de comer para él y sus compañeros, por lo que tuvo que caminar sobre el bordo mexicano y luego cruzar el bulevar Juan Pablo II hasta llegar a una tienda.

“Ha sido duro, ha sido duro… yo más tarde me quiero lanzar, sí. Yo ya llevo más de cuatro meses viajando por México. Las personas de México son buenas, no tengo que hablar nada, pero la Migración nos daña”, narró el adolescente de 17 años de edad mientras sus compañeros permanecían escondidos de las autoridades mexicanas que desde el 1 de abril mantienen un operativo de contención migratoria en los límites de la Ciudad Juárez con El Paso.

Erick explicó que él trabajaba como albañil en su país, pero busca llegar a Texas con su hermano, quien cruzó la frontera hace un año y medio. “Gracias a Dios que no me detuvo ni una migración, ni me bajó ni una vez –del tren–”, comentó antes de regresar con sus amigos para volver a intentar llegar hasta los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

De acuerdo con las cifras del gobierno de Estados Unidos, durante todo el Año Fiscal (AF) 2021 –de octubre de 2020 a septiembre de 2021– la Patrulla Fronteriza registró el ingreso de 22 mil 906 menores no acompañados a través del Sector El Paso, 23 mil 820 durante el AF 2022 y un total de 23 mil 700 en el AF 2023.