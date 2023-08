Pasan del sueño a la pesadilla

Atraídos por el rumor de que Estados Unidos abriría sus puertas a la migración irregular, cientos de migrantes se reunieron durante la noche del lunes sobre el bordo del río Bravo y el llamado “Puente Negro”, de donde fueron dispersados con gas lacrimógeno por agentes de la Unidad Táctica del Equipo de Respuesta Especial (SRT) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La noticia de que el 8 de agosto el gobierno de Joe Biden retiraría a mil 100 militares federales de la frontera con México, provocó que a través de redes sociales corriera el rumor de que Estados Unidos abriría sus fronteras y daría paso a todos los migrantes, por lo que al menos 800 personas llegaron el río internacional con la intención de entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

PUBLICIDAD

Entre los migrantes de diversas nacionalidades se encontraban personas que acababan de arribar a Ciudad Juárez atraídas por el falso anuncio, y otras que dijeron tener semanas o meses esperando una cita para ingresar a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, pero que al enterarse del rumor decidieron acudir a la frontera con la esperanza de que fuera una noticia real.

Un venezolano narró haber llegado desde las 5:00 de la tarde al río Bravo/Grande para esperar la supuesta apertura de la frontera durante el primer minuto de martes 8 de agosto, pero lo que encontró fue una frontera militarizada por la Guardia Nacional de Texas.

Durante horas, cientos de personas, principalmente adultos venezolanos, permanecieron en el puente ferroviario binacional conocido como “Puente Negro”, sobre el bordo del río Bravo y los alrededores del Consejo Estatal de Población (Coespo), hasta que entre las 10:30 y las 11:00 de la noche un pequeño grupo comenzó a jalar y aventar la puerta del cruce ferroviario, por lo que agentes estadounidenses respondieron con gases lacrimógenos.

Mientras que un centroamericano gritaba que lo dejaran pasar y le pegaba con una piedra a la puerta de acero, aproximadamente cinco hombres más comenzaron a aventarla frente a los agentes vestidos con uniformes azul marino y camuflados de color café, en los que se leían las insignias de CBP y SRT, respectivamente.

La respuesta de los agentes estadounidenses, quienes se mantenían rodeados de alambres de púas, fue disparar gas lacrimógeno en varias ocasiones, pero cada vez en mayor cantidad, por lo que algunos migrantes les pedían a quienes jalaban la puerta que ya no provocaran a los oficiales.

“Nosotros estamos en espera de la cita, pero todos los días te dicen una noticia nueva y hoy nos dijeron que iban a abrir el portón y entonces nos vinimos pa’ca… pero no esperábamos que nos aventaran gas, esperábamos que nos hablaran y nos dijeran si iban a abrir o no; o sea, si la noticia era verdadera”, dijo la venezolana Durvys Castillo, quien esperó con su esposo en el bordo del río Bravo hasta poco después de la 1:00 de la mañana, pero al descubrir que se trataba de una noticia falsa decidió regresaron al sitio de renta en donde viven desde hace semanas en la ciudad.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a bordo de motocicletas y camionetas permanecieron ayer patrullando el bordo mexicano para evitar la permanencia de personas en situación de movilidad que buscaran cruzar la frontera de manera irregular.

Por su parte, la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso le pidió a los migrantes que “no escuchen las mentiras de las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) que a menudo desinforman a los migrantes para lucrar, difundiendo falsos rumores sobre las políticas e iniciativas migratorias actuales. Las políticas de inmigración de los Estados Unidos no han cambiado. La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en el Sector de El Paso continúa aplicando consecuencias bajo la Autoridad del Título 8”.

Recordó que según el Título 8, las personas y familias que ingresen sin autorización estarán sujetas a expulsión y los no ciudadanos podrán ser devueltos a su país de origen.

“Las personas deben confiar en la información oficial del gobierno de los Estados Unidos, no en los rumores de las redes sociales u otras fuentes no oficiales. La frontera no está abierta a la migración irregular”, destacó.