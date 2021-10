Pandemia detona la desconfianza

Una investigación académica cuyos encuestados fueron sobre todo residentes de Ciudad Juárez mostró que, conforme a lo esperado, la incertidumbre derivada de la pandemia de Covid-19 aumentó entre la población mexicana la predisposición a la desconfianza y la falta de cooperación.

Publicado en la Revista de Sicología Comunitaria, el hallazgo plantea que esta nueva condición de peligro “retroalimenta” las que ya se experimentaban en esta frontera, como las relacionadas con la violencia, dijo ayer Jaime Martín del Campo, uno de los autores.

“El documento indica o predice que, si no hay capital social, es decir que si no hay sociabilidad, se puede interpretar que cae en peligro la sociedad, porque se hace más vulnerable, se hace más predispuesta a la violencia, a conductas que no tienen que ver con la conducta prosocial”, dijo el investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“(El estudio) predice con un buen alcance significativo estadístico que, al reducir más el tejido social o al romperlo, obviamente cualquier sociedad, no sólo la de Juárez, por ende está predispuesta o está vulnerable a situaciones de peligro, y a situaciones de peligro de Juárez que ya están más que identificadas; entonces, en teoría, acrecentarían estas condiciones que ya se experimentaron bastantes años”, agregó.

Con el título de “El capital social en México modera la relación de incertidumbre y cooperación durante la pandemia SARS-CoV-2”, el estudio apareció el pasado 2 de septiembre en el medio especializado citado, donde se especificó que contó con las respuestas de 554 participantes de 21 estados de la república, un 74 por ciento de ellos del estado de Chihuahua.

En entrevista, Martín del Campo explicó que la mayor parte de los encuestados fueron residentes de esta frontera y que lo medido fueron sobre todo respuestas relacionadas con el “capital social”, como los patrones de conducta que enaltecen o favorecen la colaboración y el cuidado.

Esto, agregó el académico y doctor en Psicología, a través de 27 reactivos en los que los encuestados respondieron ante preguntas como, en caso de problemas, si contarían con el apoyo de sus vecinos, o si consideran que las personas que viven en su vecindario le hacen sentir protegido.

El investigador dijo también que las respuestas fueron en escala de Likert –en la que 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo– y que, en promedio, las de los encuestados en esta frontera se ubicaron por debajo del valor 3, mostrando “indecisión” con respecto, por ejemplo, a lo que esperan de sus vecinos.

“La gran mayoría de aquí interpreta que está en un punto medio; es decir, no piensa que sus vecinos los van a apoyar al cien por ciento, pero tampoco piensa que no lo van a apoyar; podríamos decir que están indecisos”, dijo Martín del Campo.

El estudio concluye que “los mayores niveles de incertidumbre derivados de la contingencia sanitaria Covid-19 están asociados con una mayor disposición a efectos nocivos para la comunidad, como la falta de cooperación y la tendencia a desconfiar de los vecinos”.

