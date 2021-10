Se plantan alumnos del CAM afuera de las oficinas de Educación

Ciudad Juárez.- A las 9 de la mañana los salones de clases del Centro de Atención Múltiple (CAM) 7506, que atiende a niños y niñas con discapacidad múltiple, se instalaron al exterior de las oficinas de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (SEyD) para exigir que las autoridades rehabiliten las instalaciones de su escuela y puedan volver a sus salones de clases, después de más de un año y medio de pandemia.

En noviembre del año pasado un accidente automovilístico dejó sin el servicio de energía eléctrica a la escuela y al solicitar la asistencia de Comisión Federal de Electricidad (CFE), se les notificó que el plantel no contaba con un contrato por parte de la SEyD y, por lo tanto, tenían al rededor de dos décadas consumiendo luz de forma ilícita, lo cual desconocía el personal del CAM y, a pensar de numerosas solicitudes,no ha sido resuelto por las autoridades.

Ante la situación, los 73 estudiantes del CAM no han podido volver a sus salones de clases e incluso cuenta con una lista de espera de 10 alumnos que ante la falta de espacio en las instalaciones no pudieron ser inscritos; sin embargo, tanto SEyD como el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) poseen conocimiento de la situación del plantel y no la han atendido, informó la directora Olibama Hernández.

En febrero del año pasado, Ichife le dio a conocer al plantel que contaba con el recurso económico necesario para reubicar y construir nuevas instalaciones a más tardar en noviembre del mismo año porque únicamente hacía falta definir la asignación de un terreno, pues actualmente labora en unas oficinas dadas en comodato por parte de Ferrocarriles de México, en la colonia Chaveña; sin embargo, a más de un año de aquel informe, hasta el momento continúan trabajando en una antigua infraestructura.

Sobre el piso de las oficinas de gobierno, esta mañana Julio César, de 21 años, un estudiante con Trastorno del Espectro Autista (TEA), tomó sus clases con el grupo de Laboral II, impartidas por la maestra Gabriela Pérez, quien le enseña a desarrollar sus habilidades de asociación con el objetivo de que pueda insertarse en el mercado laboral y así apoyar económicamente a su madre.

“Yo trabajó con alumnos de edad laboral y él no poder volver a los salones de clases afecta su inserción a un trabajo porque cada vez se atrasan más sus habilidades de socializar, además, como una manera de autoempleotrabajábamos la realización de jabones y ya no sé si mis alumnos olvidaron cómo hacerlos, entonces es de suma importancia que regresemos porque la escuela les enseña a enfrentar la vida”, dijo la maestra Gabriela Pérez, mientras impartía su clase frente a las oficinas de educación.

En forma de protesta docentes, estudiantes y madres y padres de familia se instalaron al exterior de la SEyD y, al grito de “queremos nuestra escuela”, exigieron a las autoridades que atiendan sus numerosas solicitudes de rehabilitar el servicio de energía eléctrica e incluso el acuerdo de reubicar el plantel en otras instalaciones porque laboran en unas oficinas habilitadas como salones de clases por donde a un costado pasa con frecuencia el tren, informó la directora Olibama Hernández, quien fue atendida por la titular de la SEyD, Judith Soto.