Pago a la JMAS por 600 pesos terminó en cargo por más de 24 mil

Ciudad Juárez.- Cuando el pasado domingo 26 de junio, José Manuel realizó su pago puntual por el servicio a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, jamás imagino que lo que eran apenas 600 pesos, ascendiera a un cobro por más de 24 mil pesos.

De acuerdo con José Manuel, al momento de realizar su pago en la página de la descentralizada, introdujo sus datos personales, así como el número de su tarjeta, e inmediatamente la pantalla se puso en blanco y se le notificaron cobros en una tienda departamental, así como en una universidad de la zona sur del país.

PUBLICIDAD

"Me llegó una notificación por movimientos a mi tarjeta, en ese momento llamé al banco porque no los reconocí, uno era a Palacio de Hierro por 17 mil 999 pesos y otro a la Universidad de Villahermosa por 6 mil 79 pesos", explicó.

Indicó que el pasado lunes recibió respuesta negativa del banco BBVA, que asegura que fue el propio usuario el que autorizó los movimientos, por lo que no procede la queja.

Sin embargo, el jueves comenzó a ver en redes sociales a otros juarenses afectados de la misma manera.

"Lo que hago es que empiezo a contactar a los afectados, y en un grupo de Facebook se empieza a agregar a todos los que tienen el mismo problema, ahorita ya somos más de 30 personas de distintos sectores de la ciudad y con tarjetas de crédito principalmente, pero también de débito de los bancos BBVA, Santander y Scotiabank", dijo.

Indicó que de igual manera se ha dado a la tarea de alertar a las personas en Facebook, para que en caso de encontrarse en la misma situación, lo contacten a su cuenta José Manuel Melchor y se sumen al movimiento para exigir una respuesta a la JMAS.

Recordó que entre los afectados se encuentra una ingeniera en sistemas, quien fue de las primeras que se comunicó a la JMAS para reportar la situación, por lo que ella fue contactada por el departamento de Sistemas para cuestionarle si no había ingresado a otras páginas antes de lo ocurrido.

"Realmente lo que yo creo que ocurrió es que la página de la JMAS fue hackeada y se robaron nuestra información para hacer los cargos, entre los afectados hay personas que tienen cobros a universidades en Guadalajara, en Puebla y hasta al Infonavit", consignó José Manuel.

Comentó que ya se tuvo un acercamiento con el vocero de la Junta de Aguas, pero la única respuesta es que van a investigar, por lo que los afectados acudirán a las oficinas centrales el próximo lunes a las 11:00 de la mañana, para reunirse con el titular, Sergio Nevárez.

"No miden la magnitud de lo que ocurrió, ahora yo tengo alrededor de 10 días para solucionar esto o tendré que pagar más de 24 mil pesos, ellos deben responder", puntualizó.

Agregó que como ciudadano, además de ver su información vulnerada, es el único afectado, pues si al final de cuentas ni el banco ni la JMAS le responden, él deberá asumir las consecuencias.

"Me siento mal, es una gran cantidad, el banco no me va a perdonar ni a dar plazo para pagar y si no les pago a tiempo me va a cobrar intereses, incluso puedo ver afectado mi historial crediticio si me meten al Buró de Crédito", concluyó.