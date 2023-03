Pagaron rescate y los hallaron sin vida

Ciudad Juárez.— Después de haber sido secuestrados por los “coyotes” que los llevarían a Estados Unidos, y pese a que sus familias pagaron sus rescates, los ecuatorianos Alejandro Malla Dota, Jeremy León Ordóñez y Jonathan Morocho Benítez, de 20 años de edad, fueron encontrados sin vida en Ciudad Juárez.

El Consulado de Ecuador en Monterrey informó el pasado 16 de febrero a los familiares de los tres jóvenes que a través de la comparación de sus huellas dactilares la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la Zona Norte confirmó sus identidades, narró la mamá de Jonathan al medio sudamericano Cadena Ecotel.

PUBLICIDAD

Los familiares, quienes esperan recibir en los próximos días sus cuerpos, narraron a la organización sudamericana 180migrante.com que cada familia pagó 17 mil dólares para que cada uno de ellos llegara a Estados Unidos, sin embargo, una familia fue víctima de estafas y extorsiones y pagó un total de 23 mil dólares adicionales, otra 7 mil 500 dólares más y la otra 4 mil 500 dólares extra a lo pactado con los traficantes de personas.

A través de un comunicado, el pasado 10 de enero la organización pidió el apoyo de la comunidad juarense para localizarlos. Detalló que los “coyoteros”, como llaman en Ecuador a los traficantes de personas, engañaron a los familiares haciéndoles creer que ya habían cruzado a Estados Unidos, incluso los migrantes enviaron videos asegurando que todo estaba bien y que llegaron “al otro lado”, por lo que sus familiares en Estados Unidos y Ecuador debían pagar el resto del dinero pactado para poderles dejar en sus destinos.

“Pero todo fue un engaño y una treta por parte de estos criminales (…) Llegaron a Ciudad Juárez y después de eso se los comió la tierra, nos hicieron pagar supuestamente para el transporte y finalmente nos dijeron que estaban secuestrados y que teníamos que pagar por el rescate, lo hicimos, pero nos robaron, no les liberaron y ahora estamos ahogados en deudas”, dijo una de las madres de los migrantes, a la organización legal.

“En los mensajes que enviaban los secuestradores a las familias, su objetivo era aterrorizarlos con amenazas: Si no pagas les vamos a enviar un regalito, matamos al morro y les enviamos el video para que ya no lo busquen, se lee en uno de ellos”, narró la madre.

Alejandro era residente de El Cantón Azuayo de Santa Isabel, Ecuador, en donde era empleado de una ferretería, debido a que no pudo estudiar la universidad por falta de dinero; además, tiene una hermana con un soplo en el corazón y síndrome de Down.

Jeremy era el segundo de cuatro hijos, trabajaba como agricultor en bananeras en El Cantón Pasaje, en la provincia de El Oro. Quería salir adelante y contó con ayuda de familiares para pagar el viaje hasta Estados Unidos a través de esta frontera.

A su vez, Jonathan se graduó del colegio y se postuló para ingresar a las fuerzas armadas, pero no pasó las pruebas. Vivía con su familia y trabajaba como minero, pero no le pagaban y solicitó un préstamo al banco para iniciar un negocio, aunque no le fue bien.

Ayer la Fiscalía de Distrito Norte, informó a El Diario que el 8 de septiembre de 2022, en el cruce de las calles Isla tonga e Islas Canarias de la colonia Loma Linda, se localizaron los cuerpos sin vida de tres hombres, quienes de acuerdo con la necropsia, fallecieron a causa de asfixia por estrangulamiento.

“Las características de las víctimas coinciden con las descripciones de tres personas de origen ecuatoriano, con solicitud de colaboración para su localización el 9 de febrero de 2023 por parte del Consulado de Ecuador en México y con reporte de ausencia del 9 de agosto de 2022”, informó la Fiscalía.