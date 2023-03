Bajaron homicidios en febrero aquí

Ciudad Juárez.— El segundo mes del año cerró con 93 homicidios dolosos, indican datos de la Fiscalía de Distrito Norte, dos víctimas menos que en enero, cuando las autoridades investigadoras atribuyeron el alza en los crímenes a la fuga y amotinamiento en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3.

Entre los dos primeros meses del año Juárez registró 188 asesinatos, 27 muertes violentas más que las reportadas en el primer bimestre de 2022, que registró 161 crímenes, indican los reportes de la Mesa de Seguridad proporcionados por la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

En enero fueron asesinadas 13 mujeres, tres de los crímenes fueron tipificados como feminicidio, mientras que en febrero fueron privadas de la vida ocho mujeres.

El personal de la institución informó ayer que se trabaja en abatir la impunidad en la comisión del delito de homicidio doloso, al ejecutar 45 órdenes de aprehensión del 1 de enero hasta la fecha, de las cuales 27 se ejecutaron en enero y 18 en febrero. Algunos detenidos fueron por hechos recientes y otros por crímenes cometidos otros años y la persona acusada se encontraba prófuga.

Justo a las 05:30 horas del día primero de febrero fue localizado el cadáver de Jorge Martínez M. R. envuelto entre cobijas, una modalidad ya común en la segunda frontera más violenta del país.

El hallazgo ocurrió en las calles Soneto 152 y María Viuda de Romero, de la colonia Profesora María Martínez, al suroriente de la ciudad.

Unas cinco horas después dos pistoleros asesinaron a un hombre dentro de una casa ubicada en las calles Puerto Anzio y Carlos Chavira, donde vecinos dijeron a las autoridades que escucharon entre cuatro y cinco detonaciones de arma de fuego en la propiedad situada en la colonia Carlos Chavira Becerra.

El 3 de febrero fue reportado el primer feminicidio del mes. La víctima fue identificada como Yahaira Ivonne Z. F., de 29 años, cuyo cadáver fue abandonado en un lote baldío en el fraccionamiento Jardines del Aeropuerto.

El predio está ubicado en el cruce de las calles Zepelín y Portaaviones y el cuerpo se encontró boca abajo y semidesnudo, entre la maleza y basura, de acuerdo con un agente de la Policía Municipal.

El día 5 ocurrió un ataque armado en una vivienda localizada entre las calles Privada Pedro González y Grandma de la colonia México 68.

Tres personas murieron, una de ellas ayer en el Hospital General. Por estos hechos fue vinculado a proceso José Rafael G.G., acusado de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, según la causa penal 1072/23.

El probable agresor deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa por 12 meses, como medida cautelar impuesta, mientras que el Ministerio Público contará con cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, informó personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El día 8 fue un día particularmente violento al ser privadas de la vida 11 personas, entre las víctimas se encontraban Juan Pablo G. C., Porfirio C. C. y Tereso C. V.

Como presuntos responsables fueron detenidos un adolescente y Jorge Manuel C. E., quien a sus 19 años puede enfrentar prisión vitalicia.

Según testimonios dados a conocer en la audiencia de formulación de imputación, el acusado “le echó la camioneta encima a Tereso, otro hombre corrió a la casa y como tenía cordón la puerta, la abrió y los de la camioneta se regresaron y buscaron a los jóvenes, nos preguntaron dónde ganaron los jóvenes y le dije que no sabía y el otro hombre dijo ‘mátalos’, yo le dije ‘con mi chavo no te metas’ y luego señalamos la casa”, narró el Ministerio Público.

93 en febrero

188 en el año