Pagan juarenses por conflicto en PASA

Mientras la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) enfrenta problemas con sus empleados, que esta semana han realizado tres paros de labores, el servicio de recolección de basura empeora en la ciudad y en varias colonias la basura se acumula día a día.

En la Cuauhtémoc, Hidalgo, Partido Romero, Margaritas y Del Valle los vecinos tienen toda la semana con los desechos domiciliarios en las calles.

“Tenemos moscas y al rato gusanos, la gente a veces tira comida, y con el solonazo”, se quejó Bertha Alicia Hernández, quien vive en la calle Nicaragua de la colonia Hidalgo.

En otras calles de la ciudad, como Acacias y Mercurio, y en el cruce de Tlaxcala y Belice se observaron ayer en la mañana decenas de bolsas de basura acumuladas en la vía pública.

“En toda la semana el camión no ha venido; antes venía aunque sea una o dos veces a la semana y no sabíamos ni qué día, pero ahora no ha pasado y el olor no se aguanta”, dijo Perla Martínez, vecina de la calle Pedro Moreno en la colonia Del Valle.

El alcalde Armando Cabada aseguró que están analizando incluso rescindir el contrato a la empresa. El director general de Servicios Públicos, Daniel Pando, dijo que mientras sigue el paro, la dependencia municipal estará haciendo rondas para recoger la basura que se está generando.

Cabada declaró que se espera que para el lunes próximo ya esté resuelto el problema y esté todo normal.

“Estaremos atendiendo lo urgente, estamos ya investigando algunas otras empresas que pudieran dar el servicio de manera provisional si no se pudiera arreglar”, indicó.

Dijo que el Municipio está esperando que la empresa llegue a un acuerdo con sus empleados, y por lo pronto se ofrece apoyo policiaco en las instalaciones de PASA para evitar disturbios.

“Estamos trabajando desde varios ángulos el tema legal, el tema de sanciones que le podemos aplicar a la empresa si no cumple con su trabajo y hasta rescindir el contrato con la empresa anticipadamente si no cumple con lo estipulado en el contrato, todo estamos observando”, afirmó el presidente municipal.

Esta semana los trabajadores han realizado tres paros de labores: uno el lunes en la mañana, otro el miércoles en el segundo turno y ayer en la mañana el tercero.

“Sigue el paro en PASA, es un problema interno de la empresa, ellos tendrán que resolverlo”, mencionó ayer el director general de Servicios Públicos Municipales, Daniel Pando Morales.

Aseguró que este jueves les informaron que el conflicto se resolvería ayer al mediodía.

El representante sindical de los empleados por parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jesús José Díaz Monárrez, dijo que ayer en la tarde se sostendría una reunión con el corporativo de PASA en la Junta Local de Arbitraje para llegar a una solución del conflicto.

Explicó que la CTM tiene un contrato colectivo con la empresa desde el 2006, desde que PASA opera en Juárez, y por ello ahora que surgieron las inconformidades de los empleados acudieron a defenderlos.

Agregó que algunos trabajadores aceptan la representación del Sindicato de la CTM y otros no, “pero nosotros en aras de que se solucione dejamos que la empresa negocie con los trabajadores, pero los inconformes no quieren una solución”.

Indicó que como representante de los empleados ayer sostendrían una reunión con los directivos del corporativo de PASA en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Refirió que las peticiones no son tan fuertes como para parar la fuente de trabajo porque piden cosas que sí tienen, como el pago de prestaciones y estar adheridos al Seguro Social y al Infonavit.

“Posiblemente haya algunas cláusulas que la empresa no les está cumpliendo”, anotó.

Dijo que en el caso de los camiones nuevos que los operadores solicitaron para poder trabajar, la empresa ya se comprometió a adquirir 20, pero no llegarán de inmediato a la ciudad.

acastanon@redaccion.diario.com.mx