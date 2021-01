Ofrecen de manera gratuita esterilización para perros y gatos

Cortesía

Ciudad Juárez.- La Dirección de Ecología a través del departamento de Bienestar Animal y del centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio Independiente (RAMMi), continúa con la campaña de esterilización gratuita para perros y gatos, informó Margarita Edith Peña Pérez, titular de la dependencia.

Mencionó que la campaña se retoma a partir de hoy lunes para lo cual se implementó un sistema de citas para atender a las mascotas durante el confinamiento, por lo que las personas interesadas en agendar una cirugía, deberá llamar al teléfono 656-737-00-00 extensión 70501 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Reiteró que las cirugías no tienen costo, sin embargo se debe cumplir con los siguientes requisitos: presentar calendario de vacunación de la mascota al corriente; tener el peso óptimo de acuerdo a su especie, tamaño y edad; hembras no preñadas; sin garrapatas; que no se encuentren en celo y llevarlos en completo ayuno.

Además presentar copia de identificación oficial del tutor y acudir a las 9 de la mañana a las instalaciones del RAMMi, ubicadas en el parque El Chamizal, a un costado de las oficinas de Parques y Jardines para entregar a la mascota, la cual será entregada a las 2 de la tarde cuando se haya recuperado de la anestesia; también se les proporcionará una receta para el suministro de medicamento posterior a la cirugía para que la mascota no sufra dolor y evitar infecciones, detalló la funcionaria.