Son guerreros que vencen el cáncer

Cortesía / Gael se recuperó gracias a su esfuerzo y a la ayuda del personal de Apanical, Andrea, salvada por las radiaciones, Leonardo muestra un dibujo con un agradecimiento para quienes apoyan estas causas Cortesía / Gael, quien superó el cáncer, junto a personal de la asociación

Andrea y Leonardo son niños que a su corta edad se han enfrentado a situaciones tan difíciles como padecer cáncer; igual le ocurrió a Gael, quien a los 18 años también tuvo que luchar contra este mal, pero ahora, después de cirugías y tratamientos por varios meses, a los tres los une algo en común: vencieron la enfermedad.

A los niños les dieron inicialmente un diagnóstico equivocado que pudo agravar su salud, y aunque al muchacho no le pasó esa situación, los tres recibieron sus tratamientos y la asistencia de una de las organizaciones altruistas que trabajan por la población infantil y juvenil, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical).

Fue en esta institución, en donde bajo la coordinación del médico Rubén Ornelas Ramos, Andrea, Leonardo y Gael fueron atendidos contra el cáncer y lograron vencerlo como lo hicieron otros menores a fines del año pasado, por eso, el próximo martes 12 lo festejarán con una caravana por las calles cercanas a Apanical, en la que estarán acompañados por personal de la institución, sus familiares y amigos.

Como les ha ocurrido a muchas personas cuando algún pariente se enferma, los padres de Andrea tuvieron que enfrentarse a las equivocaciones sobre el estado de salud de su hija; ella empezó con un dolor en el estómago y así estuvo durante dos meses, pues el médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le decía a la mamá que la niña estaba estreñida.

Sin embargo, dice la señora Amelia Palacios, un sábado empezó con dolor de cabeza intenso además del dolor de estómago, se desvaneció y la llevaron a Urgencias en el IMSS, en donde el pediatra la auscultó y les dijo que no sabía por qué estaba inconsciente, y mientras le administraban un medicamento, la niña seguía quejándose de dolor, por lo que otro pediatra les dijo que eso no era normal.

Luego de eso le hacen una tomografía, tras lo cual, el neurólogo dijo que la niña estaba grave, tenía líquido en la cabeza y eso provocaba el dolor; asimismo, comentó que no sabían si era maligno y era necesaria una cirugía para sacar el líquido, pero debían hacerlo en un hospital privado porque en el Seguro Social no había una válvula, ni cómo operarla.

“La saqué inconsciente del Seguro y con ayuda de toda la familia pagamos la operación en StarMédica, en donde el neurólogo nos dijo que Andrea tenía un tumor canceroso, pero no lo podían intervenir porque estaba en una parte difícil y podía quedar ciega o en terapia intensiva; la única solución era la quimioterapia”, expresó la mamá de la niña.

“Cuando supe eso, sentí que mi vida se venía abajo, además de que el tratamiento era muy caro, no sabían cuántas quimioterapias necesitaba Andrea; me dijo que sólo un oncólogo lo podría saber, por lo que después de que se recupera de la cirugía le hacen una biopsia y encuentran que el tumor era cáncer grado cuatro”, dijo la señora.

Luego de eso le recomiendan acudir a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia, en donde empezaron a atender a la niña, quien después de la primera quimioterapia le dice a la mamá que durante el tratamiento apareció Frozen y desde entonces Andrea decía que iba a Apanical a ver a Frozen.

“Andrea es un milagro de Dios porque el tumor desapareció con las radiaciones. Hoy puedo decir que los milagros sí existen y que gracias al doctor Ornelas y al demás personal de Apanical, mi hija está viva, conmigo”, dice Amelia, al comentar que el tumor ha desaparecido.

El caso de Leonardo no es muy distinto al de Andrea, pues él siempre fue un niño sano y alegre, dice su mamá, la señora Claudia Correa, quien explica que el 9 de enero de 2020 notaron que en el lado izquierdo del cuello tenía una bola.

La familia buscó la atención médica rápido y lo llevaron con un pediatra en la vecina ciudad El Paso, Texas, pero le dieron un diagnóstico equivocado diciendo que era tuberculosis.

El diagnóstico no les gustó y lo llevaron con su pediatra de siempre, el doctor Rubén Ornelas, quien al revisarlo manda hacerle una biopsia, pero empezaron los casos del coronavirus y ya no le dieron seguimiento, además de que la bola era ya más chica.

Sin embargo, dijo la señora, un día cuando andaba en bicicleta, Leonardo se cayó y le volvió a salir la bola, pero más grande, ante lo cual le hacen una biopsia y el 21 de julio le informan que el niño tenía cáncer, linfoma de Hodgkin.

“Sentí que el mundo se me venía encima, es cuando quedas en shock, preguntándote por qué a él, por qué no me pasa a mí mejor, no a mi hijo de 11 años de edad”, expresa la mujer.

Comenta que el médico les dio esperanzas diciéndoles que así como estaba llorando en ese momento, iba a llorar de alegría cuando Leonardo saliera triunfante, algo que ya ocurrió, pues el niño tuvo su última quimioterapia.

“Nos sentimos muy felices, muchas gracias a Apanical por todo el apoyo, pero sobre todo al mejor pediatra oncólogo que puede haber en el mundo, el doctor Rubén Ornelas por cumplir con su promesa y sacar adelante a Leonardo”, dice la señora.

“Gael es otro valiente que ha logrado sanar de cáncer después de varios meses de tratamiento, pero ahora se une a este grupo de niños y jóvenes vencedores que aunque en un principio vieron un panorama oscuro y difícil, ahora festejan que derrotaron la enfermedad”, dice Julia Guerrero, coordinadora de Relaciones Públicas de la Apanical.

De 18 años de edad, Gael explica que en marzo de 2020 se le diagnosticó un tumor en el testículo derecho y se clasificó como potencialmente maligno, por lo que de emergencia tuvo que entrar a cirugía.

“Para mí fue algo muy difícil, impactante, ya que estaba en mi último año de preparatoria esperando mi graduación y al mismo tiempo se atravesó la cuarentena por Covid-19, también una noticia muy fea para mí”, comenta el muchacho.

Después de la cirugía lo revisaban cada mes y a fines de septiembre le informaron que el cáncer había regresado, por lo que se sometió a quimioterapia, pero gracias a Apanical, se logra un tratamiento exitoso, dice Gael.

“Me siento muy satisfecho y feliz con la atención que recibí de personas tan bondadosas como el doctor Ornelas, que siempre tuvo la certeza y el conocimiento de poder atenderme de muy buena manera; también agradezco a las enfermeras Rita y Wendy que con toda su vocación me dieron la mejor atención”, expresa.

“Todo esto me ayudó a valorar mucho mi vida y me marcó de una manera muy significativa, me siento muy feliz de continuar en mi camino y en un futuro espero ser una persona muy exitosa. Muchas gracias Apanical”, agrega Gael.