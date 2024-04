Ofrece Andrea Chávez respaldo a juventudes

En el marco del séptimo foro consultivo del Proyecto Alternativo del Estado de Chihuahua, la candidata al Senado de la República, Andrea Chávez Treviño, externó su respaldo hacia las juventudes de México a las cuales atenderá desde la Cámara Alta en temas de la desigualdad, la falta de oportunidades educativas o laborales, el desplazamiento y la migración.

La morenista criticó a los partidos políticos que sólo utilizan las candidaturas jóvenes, banalizan el ejercicio del poder y representan el lujo, el dispendio y el derroche que provoca brechas de desigualdad. Y eso, dijo, en lugar de beneficiar a las juventudes, las segrega y margina.

“Esa cosa aspiracionista que está promoviendo el PAN naranja (Movimiento Ciudadano) en el país no nos representa a las juventudes. Yo no me compro el “nananana…” Está súper pegajosa la canción, pero eso no significa que se esté promoviendo una agenda incluyente para la comunidad juvenil”.

En este sentido, recordó que Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, votó en contra del presupuesto de egresos para que los jóvenes accedieran a becas y en contra de los presupuestos de los institutos de la juventud, durante su paso por la Cámara de Diputados.

Por el contrario, el movimiento de la Cuarta Transformación ha abierto una puerta democrática para la participación política de las y los jóvenes.

Hizo énfasis en la reforma legislativa que encabezó para disminuir la edad mínima para ser diputado federal a los 18 años, porque consideraba que existía una discriminación legalizada hacia las juventudes desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reconoció que hay una deuda histórica con los movimientos universitarios, particularmente en el estado de Chihuahua, donde señaló, se encuentran las universidades públicas más caras que hay en el país: la UACH y la UACJ, por lo que se comprometió a llevar a la Cámara Alta la necesidad de contar con gratuidad en la educación superior para las y los chihuahuenses.