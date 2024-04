Acusan a agentes de detención irregular

Un empresario local busca justicia y que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), antes Comisión Estatal de Seguridad (CES), así como un agente del Ministerio Público Federal sean sancionados por su actuación irregular, al argumentar que fue detenido de forma ilegal y consignado ante la Fiscalía General de la República.

Oscar V., acusado y denunciante como víctima, dijo que los malos elementos siguen laborando, pese a que existen otras denuncias en su contra por extorsión. Ayer El Diario buscó la versión de la SSPE, pero hasta el cierre de esta edición no se respondía a la solicitud de información.

Entrevistado en el exterior del Centro de Justicia Penal Federal, donde se sigue el juicio oral en su contra por los delitos de portación ilegal de armas de fuego y contra la salud, en la modalidad de posesión simple, dijo que su pesadilla inició el pasado 9 de febrero del 2021 cuando al salir de su empresa de marketing que tenía la razón social Millennium Creations fue detenido por elementos de la llamada CES.

Por motivos de seguridad, el acusado y su defensa legal solicitaron la reserva de sus datos personales, los cuales se tienen, ya que teme represalias de los agentes estatales a los que señaló como responsables si algo le llega a ocurrir a él y a su familia.

Después de su secuestro y consignación, el juarense vendió su casa, sus vehículos, cerró el negocio y después volvió a empezar, al asegurar que derivado de la intervención policial ilegal, su vida y la de su familia fue destruida, al grado de tener que rehacerla.

Los captores presuntamente lo despojaron de más de medio millón de pesos mientras lo tuvieron privado de la libertad en su propia casa, junto a su esposa.

“Según ellos me detuvieron a las 21:15 horas del 9 de febrero, pero no fue así. A mí me interceptaron a las 18:15 horas en la avenida Tomás Fernández, se fueron detrás de mí y yo seguí manejando. Se esperaron a que en mi camioneta, era un Jeep Compass 2014, llegara más o menos a un área oscura y me pararon, me prendieron las luces, me pararon, yo me detuve, los oficiales se bajaron, rodearon mi camioneta, tres enfrente, dos al lado del copiloto y me preguntaron que cómo me llamaba”, dijo.

Entre amenazas e insultos, los agentes lo sometieron y le preguntaban por un amigo al que identificaron con nombre y apellido y del cual él no les proporcionó referencias.

Lo amenazaron para que se dirigieran a su casa, donde lo esperaba su esposa, ya que desde las 6:00 de la tarde había salido hacia la vivienda y no había llegado, por lo que ella le llamó por teléfono.

En medio de amenazas y golpes, los agentes presuntamente lo obligaron a que los llevara a su casa, ya que sabían que tenía una caja fuerte con dinero.

El empresario se vio obligado a acceder al fraccionamiento privado y que revisaran su vivienda sin contar con orden de cateo. Dentro de la caja fuerte encontraron dos pistolas, una calibre 38 y otra 9 milímetros, así como un chaleco antibalas.

“Me subieron a la patrulla, me empezaron a cuestionar, que ellos ya sabían ya todo de mí, que dónde vivía, que no me hiciera pendejo, que los iba a llevar a mi casa y que les iba a dar dinero y les iba a entregar a mi amigo, que ellos sabían que yo tenía una caja fuerte y que querían saber cómo accesar a mi fraccionamiento y el código de la caja fuerte. Yo les dije que no, que yo no les iba a dar acceso a mi fraccionamiento, que mejor me mataran y me dijeron así muy pinche valiente güey, dijeron ahorita después de que te cargue la verga a ti, güey, vamos por tu familia, por tu esposa y por tus hijos, güey (sic).

Al detenido le quitaron casi 600 mil pesos entre dinero en efectivo y joyas a cambio de su libertad y aun así lo consignaron por el arma de fuego, la cual tenía en una caja fuerte y los cargos que le impusieron fueron de portación al referir los agentes que lo detuvieron en vía pública con el arma a la cintura.

El parte informativo tuvo varias inconsistencias y pese a ello el agente del Ministerio Público Federal admitió la consignación de los elementos Ángel S.H. y Omar M.R., entre otros más.

Al llegar a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo Oscar, sus derechos nuevamente fueron vulnerados, ya que el MPF le pidió 100 mil pesos por cerrar la carpeta de investigación, lo que él rechazó.

“Dos de mis licenciados estaban colaborando con el MP Julio M. y declaro que el MP me extorsionó pidiéndome cien mil pesos por mi carpeta de investigación, que debe ser gratuita y que él no auxilió ni ayudó a que la justicia ocurriera así como lo pide el Código Penal Federal. Y también declaro de que después de eso, que no quise comprarle la carpeta, me quiso cobrar cien mil para darme un procedimiento abreviado, que, una vez más es un derecho que yo tengo”, agregó.

Ayer uno de los policías acusadores faltó a la audiencia, por lo que ésta fue suspendida. Oscar goza de libertad bajo caución y mientras se desarrolla el juicio oral en su contra, también ha iniciado un procedimiento contra las autoridades estatales y federales, al referir que los malos servidores públicos deben ser sancionados y si bien él tenía una pistola, estaba en su casa a la que irrumpieron los agentes por la fuerza ya que él fue obligado y amenazado para entrar a su hogar donde le robaron dinero y joyas. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, los tres representantes de la ley estaban activos hasta el año pasado.

redaccion@redaccion.diario.com.mx