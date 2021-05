Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Perla (izquierda) se colocó junto a un grupo de mujeres frente a la Cruz de Clavos ubicada en el puente internacional Paso del Norte Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Activistas se reúnen frente a la cruz de clavos para recordar el cumpleaños de Jocelyn Calderón

En el 22 aniversario del nacimiento de su hija, desaparecida el 30 de diciembre de 2012 a los 14 años de edad, Perla Reyes recorrió ayer el Centro de Ciudad Juárez para mostrar a los juarenses el rostro actual de Jocelyn Calderón Reyes.

“Otra vez, otro cumpleaños más que no está con nosotros, ¿qué están esperando para salir a buscarla, para ayudarme a encontrarla, para ayudarla a que ella regrese a su casa? El día de hoy ella pudiera estar abrazada de toda su familia, pero hasta hoy ella no ha podido regresar a casa”, reclamó la madre a las autoridades junto a la Cruz de Clavos del feminicidio, ubicada en la avenida Juárez.

“Jocy”, como la llama cariñosamente su mamá, desapareció luego de que un hombre a quien conoció por Facebook la invitó a una fiesta y la citó frente a la Catedral, encuentro al que acudió, pero nunca más regresó a su casa, por lo que desde entonces su mamá ha conmemorado cada cumpleaños de su hija desde la distancia.

“Jocelyn, te seguiremos buscando y te seguiremos esperando hasta que Dios y la virgen te ayuden a regresar con nosotros, no te rindas y no pierdas la fe. Te quiero y te mando un abrazo hasta donde estés. No pierdas tu fe, como yo no la perderé para encontrarte, te quiero y te mando un abrazo hasta donde estés”, fue el mensaje que le envió Perla, con su rostro plasmado en su playera, a la altura del pecho, una manta con su nombre y su imagen, y un montón de hojas de búsqueda que mostraba a las cámaras.

Acompañada por otras madres de víctimas de desaparición y feminicidio, activistas de la Red Mesa de Mujeres y personal tanto de la Comisión Estatal de Búsqueda como de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), Perla pegó las pesquisas con la proyección del rostro de su hija en la actualidad en los postes de la avenida Juárez, la calle Ignacio Mariscal y el corredor peatonal de la 16 de Septiembre.

Desde su ausencia, cada 19 de mayo la madre celebra el nacimiento de su hija con un pastel, el cual ayer partió en la casa de su mamá, de donde salió Jocelyn el día que desapareció.

“Hoy (ayer) estamos aquí para conmemorar un cumpleaños más de mi hija, son nueve cumpleaños ya que ella no está en casa”, lamentó. Las nuevas pesquisas anuncian también los 200 mil pesos de recompensa que reactivó la Comisión Estatal de Búsqueda para quien ayude a dar con su paradero.

Actualmente hay 166 mujeres con reporte de desaparición en Ciudad Juárez, según los datos que le fueron proporcionados por las autoridades, informó Yadira Cortés de la Red Mesa de Mujeres.

“No podemos dejar de decir que cada pesquisa que pegamos, cada grito que echamos a su nombre es una posibilidad de encontrarla con vida. Pedimos al municipio de Ciudad Juárez que no quite las pesquisas, siempre nos las quitan, que las dejen. Ellos les quitan la posibilidad de encontrar con vida a sus hijas. Una familia está esperando a estas jóvenes, que regresen con vida, que regresen con paz. Esa es la exigencia que hacemos”, pidió la activista, quien pasó lista de varias mujeres desaparecidas en esta frontera.

La progresión en las pesquisas es una posibilidad mayor para que las identifiquen como pudieran lucir actualmente, de acuerdo con los especialistas, dijo.

Descripción de ‘Jocy’

Jocelyn es de tez morena clara, mide 1.55 metros aproximadamente, de complexión delgada, cabello lacio negro, ojos rasgados color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, nariz mediana recta y, como seña particular, tiene una cicatriz en la espalda.

Si usted cuenta con información sobre su desaparición y desea participar en el programa de recompensas de la Comisión de Búsqueda, puede contactar a la comisión a través del número de emergencias 911, 089 de Denuncia Anónima o al correo comisióndebusquedachih@gmail.com.