Hace el viaje de su vida

La doctora Valeria Villa Lucero se integró a una brigada de médicos y enfermeros de los hospitales 6, 35 y 66 del IMSS de Ciudad Juárez que partirá a la Ciudad de México mañana para ayudar al combate del Covid-19, durante esta etapa crítica de emergencia sanitaria.

Valeria, quien labora en el área Covid de Urgencias del Hospital General de Zona número 35, atendió la convocatoria para integrarse a la “Operación Chapultepec” y será parte del tercer grupo del estado de Chihuahua que viajará a la capital del país, donde se registra un repunte en contagios y muertes por esta enfermedad.

“Es ir a apoyar, es ir a ayudar, a enseñar y más que nada aprender”, expresó la doctora de 27 años.

De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, actualmente hay 5 mil 848 personas internadas en los hospitales públicos y privados.

La doctora Villa Lucero, quien graduó de médico general y hace labores de urgencióloga, expresó que su decisión de viajar es porque desea ayudar en la atención de los pacientes contagiados en esa región del país, que actualmente se encuentra en semáforo rojo de alto riesgo.

Comentó que atendió la convocatoria lanzada por el IMSS al igual que otros de sus compañeros del hospital y en su caso su familia la apoyó en la decisión que tomó.

“Es obvio que mis familiares están un poco asustados por la ciudad tan grande y la situación en que están en la Ciudad de México, pero confían totalmente en mí”, dijo.

De acuerdo con información de directivos de la delegación estatal del Seguro Social, fueron 62 profesionistas de la salud de esta ciudad y de Chihuahua los que atendieron la convocatoria y se estima que sea más de un mes su permanencia en la capital del país.

“Nos van a dividir en este tercer grupo, a mí me tocó en el hospital de expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya algunos de mis compañeros andan allá”, dijo Valeria.

Explicó que el primer grupo fue enviado el 23 de diciembre y el segundo el 26, mientras que el tercero será enviado el 2 de enero.

“Ya llevó siete meses trabajando en el área de Covid en Urgencias del Hospital 35 del IMSS. Entramos una o dos veces por semana”, comentó.

Relató que hace dos meses estaba muy complicada la situación, ya que el hospital estaba lleno y no cabía más gente.

“Las personas se peleaban por camas y todos los días había fallecimientos en Urgencias en el área Covid; realmente estaba muy fea la situación, pero ahorita ya está mucho mejor, sí ha disminuido bastante”, expresó.

‘No voy con miedo’

Dijo que estuvo investigando sobre el lugar al que será enviada y descubrió que la Ciudad de México actualmente está como estuvo Juárez hace dos meses.

“Ahora me toca ir a ayudar allá, a ver qué puedo hacer. Llevo todos estos meses en el área Covid y todavía no me he enfermado. La mayoría de mis compañeros ya ha tenido Covid”, mencionó.

Dijo que va con todas las medidas, siempre cumpliendo con el material de protección y el uniforme.

“La verdad no voy con miedo, nomás teniendo el cuidado que se debe tener no pasa nada. Allá nos ocupan y no me cuesta nada ir a ayudar”, expresó con convicción.

Señaló que en su experiencia en estos momentos no importa la edad o si la persona tiene antecedentes de otras enfermedades, ya que existe alto riesgo de contagio de Covid-19.

“A ver cómo nos va, somos un grupo de médicos y enfermeros, la mitad de Ciudad Juárez, dispuestos a ayudar a los pacientes de la Ciudad de México contagiados”, dijo. (Salvador Castro / El Diario)

