‘No sabía qué hacer en la calle’, narra recluso durante audiencia

Ciudad Juárez.- Sin un objetivo claro, perseguidos por la fuerza del y los “de la vieja escuela” tras escapar del Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 3 el pasado primero de enero, varios de los 26 reos evadidos y recapturados carecían de una idea clara de qué hacer cuando recuperaran la libertad que costó 17 vidas de reos y custodios.

“Yo traía 200 mil pesos de la venta de droga de ahí en el Cereso y me lo gasté en comida y putas. Me sobraron 30 mil pesos cuando me agarraron”, dijo uno de los reos recapturados.

Este y otros testimonios forman parte de los elementos de prueba que presentó el Ministerio Público ante el juez de Control contra Braulio Raúl O. C. durante la audiencia inicial realizada el pasado viernes en la Sala 10 de Ciudad Judicial. Braulio Raúl es el primer acusado de evasión de reos, secuestro, homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, según la causa penal 523/23.

El recapturado dijo que, junto con los reos que identificó como “El Tocino” y “Gus”, hicieron varios carjaking hasta terminar por el monte, rumbo a Riberas del Bravo, luego subió al Valle y se regresó al área de Los Kilómetros, donde fue capturado.

“Le dimos por el lado de Riberas y ahí nos metimos al monte unos dos o tres días, estuvimos ‘El Gus’ y ‘El Tocino’, luego ellos dos se desafanaron y yo me seguí quedando ahí. Me di cuenta que ‘Neto’ había muerto y que los de ‘la vieja escuela’ andaban encabronados porque no le hacíamos paro al carnal. Anduve loqueando con droga que alcancé a sacar del Cereso y me anduve sosteniendo con 200 mil pesos que tenía guardados por la venta de drogas que hacía dentro del Cereso, de lo cual sólo me quedaron 30 mil porque los gasté en comida y putas”, declaró.

Otro de los reos fue trasladado a Fovissste Chamizal, donde permaneció varios días, luego le dieron 500 pesos y lo movieron a la zona Centro, donde lo “pusieron” para que fuera capturado. Los evadidos no tenían entre sus planes salir, pero fueron amenazados de muerte por “El Neto”, quien dio la orden de asesinar a su mano derecha, César Muñoz Vega, apodado “Chilin”.

“Vi que había un interno muerto, no sé quién era. Ahí estaba ‘El Cholo’, ‘El Pompín’ y ‘El Yanis’; ‘Neto’ dijo ‘eso les va a pasar a los que no se quieran ir o se quieran quedar aquí’, yo le dije que sí me iba porque yo no quería morir”, agregó. Fue este testigo el que afirmó haber visto a Braulio Raúl junto a “Neto” al momento de la fuga y lo señaló como el responsable de introducir las armas de fuego, chalecos, equipo táctico y dinero al penal.

La defensa legal de Braulio Raúl solicitó al juez de Control que el próximo miércoles estuvieran presentes en la audiencia Julio César “N”, José Mario “N” y un defensor público para interrogarlos.