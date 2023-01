Señalización a altos decibeles

Ciudad Juárez.- La Dirección General de Ecología ha recibido 20 quejas por el ruido que emiten los semáforos peatonales de la segunda ruta troncal del transporte semimasivo (BRT-2) sobre avenida Paseo Triunfo de la República, dio a conocer el titular de la dependencia municipal, César Díaz Gutiérrez.

“Es por el área de la Monumental que ya se logró hacer una disminución al ruido y ya quedaron muy conformes”, mencionó.

Dijo que residentes del sector, que viven a una cuadra aproximadamente de la Paseo Triunfo de la República, denunciaron que en las noches cuando disminuye el ruido de la ciudad, se escucha muy fuerte el sonido de los semáforos peatonales.

Los ecos que emiten los señalamientos son para que las personas con debilidad visual conozcan que pueden cruzar la calle o que deben hacer alto; hay un sonido determinado para el verde y otro para el rojo.

Sin embargo en las noches el ruido es muy alto, afirmó el funcionario.

“Se bajó poquito en las noches, pero la cuestión es que la obra no ha sido entregada por el Estado”, manifestó.

Afirmó que en este caso no se aplicó multa por el ruido excesivo, y les indicó a otros vecinos que acudan a hablar con las autoridades estatales para que solucionen el problema en el resto de los semáforos peatonales.

Yo les decía a ellos que tuvieran el acercamiento con la oficina del representante de la gobernadora. A fin de cuentas es algo muy sencillo, no requiere más que voluntad; modifíquenle el sonido”, dio a conocer Díaz.

Dijo que el ruido de los semáforos rebasaba los 50 decibeles, lo que viola la Norma Oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La NOM-081-SEMARNAT1994 establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

En exteriores de zonas residenciales, de 6:00 a 22:00 horas el máximo legal de ruido es de 55 decibeles (db), y de 22:00 a 06:00

Sólo es cuestión de bajar el volumen, afirman

horas, de 50 db; en zonas industriales de 68 y 65 db; en exteriores de escuelas y áreas de juego, 55 db, y para ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento durante cuatro horas, 100 db. La directora del Centro de Estudios para Invidentes A.C. (CEIAC) Juárez, María Otilia Herfter Rivera, dijo que los semáforos sonoros son un derecho que tienen las personas con discapacidad visual para su movilidad, ya que hacen la función de sus ojos.

“Es como si alguien se quejara que hay guía podotáctil en las banquetas, es la manera que ellos tienen para conducirse para cruzar las calles por medio del semáforo sonoro, es un derecho inviolable que no es que me guste o no me guste”, mencionó.

Agregó que si el ruido está muy alto es cuestión de únicamente bajar el volumen, pero debe ser suficiente para que lo escuche un peatón desde el otro lado de la calle.

“Tiene que quedar el decibel correcto para todos, pero quitarlos no”, manifestó Herfter.

Aseguró que los aparatos todavía no están listos para utilizarse porque no están sincronizados, y aparte hay que socializarlos para que la gente entienda para qué son y los cuiden y respeten.

“Debe ser un bien para todos, pero que no moleste tampoco a los habitantes que viven cerca”, mencionó.

De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 2020 en Juárez hay 30 mil personas con discapacidad visual, aun usando lentes, indicó.