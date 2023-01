Se sienten migrantes acorralados por las autoridades

Ciudad Juárez.- Pese a la saturación que existe actualmente en los albergues y la negación de los permisos temporales para permanecer y trabajar en Ciudad Juárez, migrantes que buscan una cita para ingresar a Estados Unidos denunciaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) realiza diariamente redadas en los hoteles de la ciudad para detenerlos.

De acuerdo con los extranjeros, los agentes federales, acompañados por la Guardia Nacional (GN) y la Policía local, han ingresado a las habitaciones de los hoteles de la zona Centro para detener a quienes no tienen una estancia regular en el país y devolverlos a la Ciudad de México.

“Los refugios están llenos, no queremos estar en la calle, en el frío, estábamos en un cuarto de hotel, pero que ya llega Migración a los hoteles, y por eso ahora tenemos que quedarnos en donde nos agarra la noche, en el frío… antes nos quedábamos en la colonia Bellavista, pero la Migración llegaba en las noches también”, denunció un sudamericano.

El miércoles 25 de enero, las unidades del INM y de la GN llegaron al hotel Maya, ubicado en las calles La Paz y Miguel Ahumada, de donde algunos migrantes lograron escapar; sin embargo, los agentes continuaron en los alrededores.

La noche del jueves, decenas más, principalmente venezolanos, fueron detenidos en las habitaciones del Hotel Correo, ubicado en la avenida Lerdo y la calle Ignacio de la Peña.

Y, de acuerdo con los migrantes, durante el fin de semana continuaron las redadas, por lo que reclamaron que no acepten darles un permiso para estar en el país.

Los buscan hasta en las iglesias

Sudamericados que duermen en la iglesia Misión Guerreros de Jehová, frente al bordo del río Bravo, también narraron que cuando se satura el lugar algunas familias tienen que quedarse en el exterior, pero que personal de Migración llega a solicitarles sus documentos.

“La aplicación (CBP One) no nos agarra, no da cita. En la Coespo (Consejo Estatal de Población) nos dijeron que no había lugar, que está todo full, los albergues. Tampoco hay permisos para trabajar. Y nos da miedo ir a Migración a buscar un refugio porque están devolviendo a la gente para México (Ciudad de México)… ahora tampoco podemos estar en un hotel”, dijo Ángel.

Guardan silencio

El Diario solicitó ayer información sobre las redadas al INM, pero no se obtuvo una respuesta por parte de su área de Comunicación, y su titular en Juárez, el contralmirante Salvador González Guerrero, tampoco da ningún tipo de información.

Además, desde la semana pasada los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) recibieron la orden del presidente Cruz Pérez Cuellar de retirar a los migrantes de la zona Centro, de los lugares en donde venden dulces y de los sitios en donde piden dinero para reunir para pagar su estancia.

Algunos migrantes lograron un espacio en un albergue, pero tienen que pagar 250 pesos semanales, y otros 40 pesos diarios, y tienen que conseguir el dinero, pero se sienten acorralados por las autoridades.