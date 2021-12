‘No interesó a Poliplaza brindar buen servicio’

Luego de que Poliplaza Médica acumuló 200 quejas en tres meses, el Municipio inició el proceso para cancelar el contrato con el hospital debido al deficiente servicio que ofrece a los derechohabientes municipales, afirmó ayer el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

“La verdad es que las quejas de las y los trabajadores municipales son de un 90 a 95 por ciento. Creo que a Poliplaza no le interesó o quizá se confió a que nunca iba a pasar algo así, por el mal servicio”, declaró.

El director ejecutivo del Comité de Poliplaza, Javier Potes, dijo que esperarán recibir el oficio de cancelación del contrato para dialogar con el Municipio, y aseguró que ha habido problemas con el servicio, pero se han resuelto.

Sobre las 200 quejas registradas, afirmó que no todas son relativas a la atención médica.

“Tenemos que revisar cada una para ver de qué se trata, no podemos decir que toda la observación que se haga es un tema que el hospital tiene que resolver”, mencionó.

Dijo que atienden a más de 25 mil derechohabientes y obviamente hay problemas, pero aseguró que se han resuelto.

“No entiendo cómo en 11 años hemos trabajado bien, y de repente en dos meses, tres meses, nos dicen que hay muchos problemas y no está funcionando, que hay muchas quejas y no estamos contentos con el servicio”, anotó.

Agregó que Poliplaza apoyó mucho con el Covid-19 al Municipio, “y ahora resulta que como que no… no tiene sentido esto”.

El alcalde declaró que el Municipio busca un servicio en el que pueda haber alternativas.

“Si nosotros le entregamos todo el dinero a una empresa, mes con mes, y nos obligamos a eso, pues esa empresa se va a sentir segura de que ya tiene un cliente cautivo y no se va a esforzar. En cambio sí diseñamos un esquema en el que podamos decir, oye esta operación se la entregamos a un hospital, primer contacto lo hacemos nosotros y hacemos una serie de mecanismos así, pues ahí van a estar todos peleando por darnos un buen servicio”, explicó.

Anotó que los 20 millones de pesos que aproximadamente se pagan mensualmente a Poliplaza “no es una cantidad despreciable, entonces queremos que ese dinero sea bien usado para beneficio de los trabajadores”.

Pérez Cuéllar dijo que antes de anunciar el nuevo esquema que se utilizará para ofrecer el servicio a los derechohabientes municipales, se debe rescindir el contrato con Poliplaza, el cual vence en el 2026.

“Ya hemos iniciado un procedimiento para quitarle o rescindirle el contrato porque no estamos satisfechos con el servicio que nos da; vamos a ver en qué termina eso, ya se entregó el oficio por parte de la Dirección de Salud a la Oficialía Mayor, iniciamos el proceso. Entendemos que es un proceso jurídico y nos tenemos que atener a esas consecuencias jurídicas”, puntualizó el alcalde.

Pagan hasta 18 mdp por el servicio

El oficial mayor, Arturo Rivera Barreno, dio a conocer que la administración municipal paga mensualmente entre 15 y 18 millones de pesos al hospital por el servicio médico a sus 26 mil derechohabientes, entre trabajadores, jubilados y sus familiares directos.

Aseguró que se han sostenido reuniones con los representantes de Poliplaza para analizar las fallas en el servicio.

“A unas (quejas) les dan valor, a otras no, eso es también lo que estamos definiendo, que ellos (los representantes de Poliplaza) consideran que no son quejas graves”, expuso.

Sin embargo, Rivera dijo que tras analizar las denuncias, sí proceden “porque son demasiadas”.

Mala calidad de la atención

La última queja pública contra Poliplaza ocurrió la semana pasada, cuando la paramédica Karla Jaqueline Herrera Valles, de 23 años, fue ingresada por una intoxicación y sólo hasta después de ocho horas se le suministró medicamento, denunció su mamá Manuela Valles, quien aseguró que por la demora en la atención se complicó el estado de salud de su hija, quien se encuentra grave.

El 30 de junio de 2011, en el período del exalcalde Héctor Murguía Lardizábal, el Cabildo aprobó por unanimidad concesionar por 15 años al Hospital Poliplaza Médica el servicio de salud de sus empleados y jubilados, así como a los familiares directos de ellos.

El Ayuntamiento autorizó un contrato con Poliplaza para que la institución preste los servicios médicos, farmacéuticos, quirúrgicos, hospitalarios y de rehabilitación a los afiliados del Municipio.

La directora de Salud, Daphne Santana Fernández, declaró esta semana que de septiembre a noviembre se han documentado 200 quejas del servicio del hospital.

Los derechohabientes municipales denuncian principalmente mala calidad de la atención médica de primer contacto.

“Hablamos de pacientes a los que se les cancelan sus citas y no se les notifica o que esperan mucho para la atención de su primera cita o que el médico no revisó de manera adecuada en la primera cita, o que el paciente acude a Urgencias y lo traen de Urgencias Diamante a Urgencias hospital, y no le definen cuál es el médico que lo va a tratar y mucho menos el diagnóstico, y esas pérdidas de tiempo pueden poner en riesgo al paciente”, expuso la funcionaria. \

acastanon@redaccion.diario.com.mx