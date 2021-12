Anuncia Cruz que retirarán concesión a Poliplaza

Ciudad Juárez.- El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que se inició el proceso para retirar la concesión del servicio médico para los derechohabientes municipales a Poliplaza Médica.

“Ya hemos iniciado un procedimiento para quitarle o rescindirle el contrato porque no estamos satisfechos con el servicio que nos da, vamos a ver en qué termina eso, ya se entregó el oficio por parte de la Dirección de Salud a la Oficialía Mayor, iniciamos el proceso entendemos que es un proceso jurídico y nos tenemos que atener a esas consecuencias jurídicas”, declaró esta mañana.

El presidente municipal hizo este anuncio luego de que se han registrado muchas quejas de los derechohabientes por el servicio que ofrece la institución, cuyo contrato de concesión del servicio termina en el 2024.

La directora de Salud, Daphne Santana Fernández, declaró esta semana que de septiembre a noviembre se han documentado 200 quejas del servicio médico en Poliplaza.

Los derechohabientes municipales, denuncian principalmente mala calidad de la atención médica de primer contacto.

“Hablamos de pacientes que se les cancelan sus citas y no se les notifican o que esperan mucho para la atención medica de su primera cita o que el médico no revisó de manera adecuada en la primera cita, o que el paciente acude a urgencias y lo traen de urgencias Diamante a urgencias hospital, y no le definen cuál es el médico que lo va tratar y muchos menos el diagnóstico y esas pérdidas de tiempo pueden poner en riesgo al paciente”, expuso la funcionaria.